Boric: Me enoja que la izquierda no condene violación de DDHH en Venezuela o Nicaragua (Video)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue contundente este jueves al señalar que la izquierda latinoamericana no puede tener un doble estándar cuando se trata de derechos humanos, y expresó que le enoja que haya sectores que no condenen los abusos cometidos en Venezuela o Nicaragua.

Por Monitoreamos

“Realmente me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua“, aseguró durante un conversatorio en la Universidad de Columbia.

Boric afirmó que “no importa si eres de la extrema derecha o extrema izquierda. Son mandatos civilizatorios. El respeto de los derechos humanos no puede tener un doble estándar”

El mandatario chileno recordó que cuando comenzaron los abusos contra los derechos humanos en Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez, sectores de izquierda evitaron condenarlo.

“Cuando era diputado empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Me hice preguntas. Fui a Venezuela en 2010 cuando Chávez todavía estaba vivo. Y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y dije, bueno, esto no está bien. Tenemos que poder criticarlo. Y la gente de la izquierda en Chile dijo que no, no, no, no. No hablas de nuestros amigos. Y creo que eso está completamente mal“, manifestó.

El joven Presidente chileno consideró que “para tener un futuro, los partidos de la izquierda tenemos que tener un solo estándar moral, especialmente -porque es muy sensible para el mundo pero para América Latina-, en los derechos humanos”.

“No puedes condenar lo que Estados Unidos está haciendo en el extranjero, o cualquier otro ejemplo, si no puedes ver lo que tus amigos están haciendo”, sentenció.

Las declaraciones se producen un día después de que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, lo insultara llamándolo “bobo”, “gafo” y “ridículo” por su discurso en la Asamblea General de la ONU, donde denunció la crisis migratoria venezolana.