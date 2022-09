De terror: Captan a espectadores en estadios de MLB inmóviles durante horas y con sonrisas macabras (VIDEOS)

Posteado en: USA

La temporada regular de MLB está a punto de cerrar y son muchas las emociones que se han vivido en los últimos dos días, como el cuadrangular 700 de Albert Pujols, pero también han habido momentos espeluznantes como los que se vieron con fanáticos inmóviles y con sonrisas terroríficas durante mucho tiempo que atemorizaron a los presentes.

Por El Diario NY

En los principales estadios de Grandes Ligas se vieron a espectadores fijos con un solo gesto durante toda la noche: una sonrisa de extremo a extremo con un concepto maquiavélico y usaban camisas de colores llamativas y algunas con la frase Smile (sonríe).

The absolute balls on this security guard to confront a literal demon pic.twitter.com/39o7is11PU — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022

Dichos aficionados se apreciaron en los encuentros entre Yankees vs. Red Sox, Cardinals vs. Dodgers y Mets vs. Athletics.

blue shirt hasnt moved for 40 mins pic.twitter.com/Rh4Kcz5gtx — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 24, 2022

Lo curioso es que todos se ubicaron en puntos donde se encontraban las principales cámaras de transmisión, especialmente detrás del home, pero también aparecieron en análisis pre y post partidos de las principales cadenas televisivas.

Aunque las imágenes generaron el caos en redes sociales por parte de algunos que se animaron incluso hasta afirmar que se trataba de “una presencia extraterrestre”, lo cierto es que todo fue una campaña de Paramount Pictures para promocionar su más reciente película titulada precisamente Smile.

