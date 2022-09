Frontera entre Apure-Arauca reabrirá de manera progresiva y programada, según gobernador chavista

El anuncio formal hecho por Colombia y Venezuela sobre la reapertura de la frontera en el tramo Apure-Arauca, no se ha hecho efectivo, tal como se tenía previsto para este lunes #26Sep.

Por María Eugenia Díaz

En tal sentido, el gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, pasadas las 11:00 am de este lunes, reveló a través de Radio Fe y Alegría Noticias, desde el Puente Internacional José Antonio Páez en El Amparo, que une al estado Apure con Arauca (Colombia), que la reapertura de la frontera Apure-Arauca se hará de manera progresiva y programada, tal como lo ordenó Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Vinimos hacer una revisión de la situación y de la movilización de nuestro personal de salud, contraloría sanitaria, epidemiología, la Fuerza Armada, el personal de Aduana, preparándonos para el momento en el cual se haga efectiva la reapertura de este paso fronterizo. Saludamos este hecho, porque marca un punto bien importante en la normalización de las relaciones de Venezuela con Colombia, entre el Estado y el Gobierno, porque las relaciones de nuestros pueblos nunca se han roto”, agregó la autoridad regional en transmisión radial en vivo.

Fuentes militares consultadas por La Patilla en el estado Apure dieron a conocer que el general de división (G/D) Wilfredo Medrano, comandante de la Zona Operativa Integral Apure (ZODI-31), se encuentra en Caracas en una reunión de alto nivel con las autoridades castrenses, para finiquitar todo lo relativo al tema. Se espera que durante los próximos días se conozca un pronunciamiento de la ZODI-Apure.

El alcalde del municipio José Antonio Páez, José Chema Romero, anunció este domingo #25Sep los trabajos de recuperación y embellecimiento del Puente Internacional José Antonio Páez, zona limítrofe entre El Amparo, estado Apure, y el departamento colombiano de Arauca.

En la actualidad, se encuentra activo el paso fluvial de las canoas, por donde a diario pobladores de ambas zonas fronterizas Apure-Arauca, se desplazan para asistir a sus trabajos, comprar medicamentos, alimentos y acudir a chequeos médicos.

La periodista Crisma del Mar Tovar recordó que un 19 de agosto de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera de manera provisional, pero ya se cumplen siete años sin paso comercial entre Colombia y Venezuela.

“En Arauca a las 10:00 am se tendrá un acto protocolar con presencia tan solo de autoridades regionales del departamento y el estado Apure. No habrá paso vehicular, tampoco de carga, no se realizó ningún tipo de inversión en infraestructura ni alianzas económicas para reactivar la región. Los productores no recibieron ni siquiera una invitación y para la prensa hasta el momento todo está en el aire, no hay certeza de nada”, publicó en su portal informativo.