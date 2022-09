De “Gangsta’s Paradise” al opening de “Kenan y Kel”: Los hits que impulsaron el éxito de Coolio en los 90

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Coolio, el rapero estadounidense conocido sobre todo por el éxito de 1995 “Gangsta’s Paradise”, murió a los 59 años, dijo su mánager el miércoles.

lapatilla.com

El músico, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr y que fue galardonado con varios premios Grammy, falleció en Los Ángeles, dijo Jarez Posey a la AFP, sin especificar la causa de la muerte.

Coolio, cuyo verdadero nombre era Artis Leon Ivey Jr., se hizo conocido en la escena musical de Los Angeles a fines de los 80, pero alcanzó notoriedad mundial cuando en 1995 grabó Gangsta’s Paradise para la banda sonora de Dangerous Minds, película protagonizada por Michelle Pfeiffer. El tema se ubicó en el número 1 de los principales rankings de Estados Unidos, mientras que fue la primera canción de gansta rap en ser la más escuchada en el Reino Unido.

Tras ello, siguió vigente con canciones como Fantastic Voyage, 1,2,3,4 (Sumpin’ New) y It’s All the Way Live (Now). Junto con ello, grabó el soundtrack Aw Here It Goes de la serie Kenan & Kel y fue

parte de Hit ‘Em High (The Monstars Anthem) de la película Space Jam.

Con información de AFP