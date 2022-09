El curioso cartel de una iglesia en EEUU que se hizo VIRAL en Twitter tras dividir a los creyentes y ateos

Posteado en: USA

La población española se divide en muchos aspectos cotidianos. Uno de ellos es el catolicismo. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 56% dice ser católica, tanto practicante como no practicante, frente a un 39% que se declara no creyente.

Por 20 minutos

Estos datos se han llevado a la realidad debido a un tuit que se ha viralizado por la imagen que contiene. En él, se ve una imagen de un cartel situado en la iglesia bautista de Newton ubicada en Massachusetts (Estados Unidos) con un mensaje que se puede interpretar de dos maneras diferentes.

“Muy curioso. Si eres creyente lo lees de una manera, y si eres ateo de otra”, escribe Chiribeje, el usuario que ha compartido la fotografía. La frase del cartel dice “GODISNOWHERE”, y al estar escrito junto, depende de como se traduzca al español se entiende como “Dios está aquí ahora (God is now here)” o como “Dios no está en ninguna parte (God is nowhere)”.

El tuit, que lleva más de 26 mil ‘me gusta’, ha provocado todo tipo de reacciones y comentarios al respecto. “Soy tan ateo que me llevó casi un minuto leerlo de la otra forma”, comenta un usuario, al que otro le responde: “Soy creyente y solo he podido leer ‘God is nowhere’ hasta que he entrado en los comentarios y he visto a la gente diciendo ‘God is now here’.

