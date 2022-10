Juez federal de Nueva York pidió a fiscales confirmar informes de muerte de “Jesús Santrich”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un juez federal de Nueva York pidió este lunes a varios fiscales confirmar los informes de muerte de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc.

lapatilla.com

El periodista Joshua Goodman indicó en su cuenta de Twitter, que el juez dio un plazo de cuatro días para que aclaren el caso de “Jesús Santrich”.

Herández Solarte, buscado por cargos de drogas en Estados Unidos, supuestamente murió durante un atentado con bomba en Venezuela, aunque su cuerpo nunca ha sido encontrado.

