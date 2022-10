Cansados de “sufrir calamidades” trabajadores de Ipostel en Guárico exigen sueldos dignos

Un grupo de trabajadores activos y jubilados del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) en Guárico, protestó para exigir salarios dignos y mejoras de los beneficios sociales, este lunes 3 de octubre, en San Juan de los Morros.

Por Corresponsalía La Patilla.

Amílcar Alayón, representante de los jubilados de Ipostel en el estado llanero, aseguró que son más de 140 trabajadores activos y jubilados de la institución que se ven afectados por la falta de reivindicaciones salariales.

“Estamos demandando un salario digno a nivel nacional y el cumplimiento contractual de una convención colectiva que firmamos hace 25 años. Del año 2018 al 2020, lamentablemente esta es la realidad que vivimos: el incumplimiento de 74 cláusulas que contiene el convenio”, subrayó.

Alayón agregó que los trabajadores de Ipostel no cuentan con un seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad que responda a las necesidades médicas del personal activo y jubilado.

Rafael Contreras, de 78 años de edad y con 38 años de servicio en Ipostel Guárico, exigió al régimen de Nicolás Maduro mejores condiciones de vida para él y sus compañeros: “El sueldo que me gano es de 400 bolívares mensual y eso no me alcanza para nada. Junto a mis compañeros de Ipostel, estamos todos sufriendo las mismas calamidades”.

Asimismo, Marlén Castro, jubilada con 21 años de servicio en Ipostel, aseveró: “Me siento indignada y burlada, porque mis compañeros no han cobrado su bono de recreación y ya a mí me toca, pero tampoco cuento con eso. Salí con un sueldo mínimo de 125 bolívares quincenal, pero para qué me alcanza eso.”.

Además de los reclamos por un salario justo, el secretario general del sindicato de Ipostel en Guárico, Alvin García, denunció las condiciones deplorables en las cuales laboran los empleados que aún permanecen en la sede regional del Instituto Postal Telegráfico, en la capital del estado Guárico.

“No están dadas las condiciones en la institución, aquí los baños están inservibles, las oficinas no tienen luz… desde lo más simple a lo más complejo es una calamidad lo que viven los trabajadores de Ipostel”, enfatizó García.