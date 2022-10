¿Se postulará Dwayne “La Roca” Johnson a la carrera presidencial en EEUU? Lo que dijo el actor al respecto

Parece que “La Roca” se mantiene alejado de la Oficina Oval.

Por New York Post

Dwayne Johnson reveló el destino de su tan comentada candidatura presidencial y reveló que finalmente decidió no hacerlo.

“Está descartado”, aseguró Johnson a Tracey Smith de CBS Sunday Morning. “Sí, está fuera de la mesa.

El luchador estrella convertido en gigante de Hollywood dijo que está cambiando todo su enfoque a su papel como padre.

“Diré esto porque requiere un lado B para esto. Amo a nuestro país y a todos en él”, agregó Johnson. “También me encanta ser papá”.

Actor and international star Dwayne @TheRock Johnson has been seriously talked about as a potential candidate for president – and it was talk he didn’t outright dismiss – until now. Johnson tells @thattracysmith he is ruling out a run for president & more this "Sunday Morning." pic.twitter.com/38DltxUFej

— CBS Sunday Morning ? (@CBSSunday) October 7, 2022