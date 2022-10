Los secretos de Jamie Lee Curtis: su odio a las películas de terror y un icónico streapease

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La hija de Tony Curtis y Janet Leigh disfruta de un gran momento profesional con la última entrega de “Halloween Ends”, una saga que la posicionó como la actriz emblemática del género de terror

“Tengo un lema ahora, ya que he pasado la fecha de caducidad, que es: “Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién?” Me lo digo a mí mismo todos los días. Y después de más de 40 años en el negocio, hoy estoy más ocupada que nunca en toda mi vida”. Así se siente Jamie Lee Curtis, que a los 63 años está en su mejor momento en Hollywood y recauda millones en la taquilla.

Por Infobae

Nacida en Los Ángeles el 22 de noviembre de 1958 es hija de las leyendas del cine Tony Curtis y Janet Leigh. Nunca ha ganado un Oscar, pero sí dos Globos de Oro, uno por la comedia de James Cameron “Mentiras Verdaderas” y otro por la comedia musical de televisión “Anything But Love”. También recibió un premio de la Academia Británica de Cine (BAFTA) por su trabajo como actriz de reparto en “Trading Places” (1984), y fue nominada a otro por “A Fish Called Wanda” en 1989.

La actriz y cine de terror son casi sinónimos. Por ello, se ha ganado el título de “Reina del Grito”. Ahora regresa al cine con “Halloween: el final”, la última entrega y su despedida definitiva de la conocida franquicia.

“No soy una actriz entrenada, todo lo hago por instinto”, confesó, sin embargo, la protagonista de la saga de terror, en una entrevista con la agencia EFE antes de la premiere del filme en Los Ángeles.

Por instinto, Curtis aceptó en 1978 dar vida a Laurie Strode en la primera “Halloween”. El papel ha curtido su carrera hasta el punto volver a interpretarlo en seis películas más, rodadas a lo largo de cuatro décadas. Su personaje, el de una mujer acosada eternamente por el asesino enmascarado Michael Myers, se ha convertido en un clásico del género.

“Cuando el director David Gordon Green me envió el guion de la nueva trilogía, que comenzó en 2018, no había hecho una película de ‘Halloween’ en mucho tiempo. Si hubiera sido otra historia no creo que la hubiera hecho, pero sentí que tenía verdad”, explicó. “Y ese es mi trabajo como actriz, contar la verdad de una persona en la circunstancias que rodean su momento en la vida”, añadió.

Curtis ya dejó claro que esta última película, que culmina una trilogía estrenada en 2018 como secuela directa del filme de 1978.. Su despedida de la franquicia que la ha acompañado durante casi 45 años coincide con uno de los mejores años para Curtis, ya que su nombre figura en las quinielas para la nominación al Oscar a mejor actriz de reparto por un trabajo completamente opuesto: la irreverente y surrealista “Everything Everywhere All at Once”.

Como la gran mayoría de personalidades de Hollywood, la actriz no quiere hablar de premios a estas altura. ¿El secreto para su versatilidad? “Soy muy abierta, lo doy todo al 100% y al final del día eso me hace sentir bien porque sé que siempre he ido de cero a 10 en cada escena”.

Mal recuerdo de Argentina

Cuando habla acerca de su vida, siempre surge alguna pregunta acerca de sus padres, los famosos, Janet Leigh y Tony Curtis. En una entrevista con Infobae con el periodista Alexis Puig hizo alusión a una visita familiar a la Argentina donde Curtis filmó una parte de la película “Taras Bulba”, y abandonó a Leigh por su compañera de elenco.

“Taras Bulba”, filme que se estrenó en 1962, fue un célebre fracaso de la industria hollywoodense. Esta producción épica basada en la obra homónima de Gogol, transcurría en Ucrania, pero la película fue filmada en California (Estados Unidos) y Salta (Argentina).

A la provincia de Salta llegaron dos astros del Hollywood clásico de aquel momento: Yul Brynner y Tony Curtis. Este último, lo hizo acompañado de su esposa y sus dos hijas, Kelly y Jamie Lee. Toda la familia viajó para acompañar al actor, pero a la mitad del rodaje, Leigh descubrió que Curtis la engañaba con Christine Kauffman, una joven alemana de diecisiete años que era su compañera de elenco.

Curtis abandonó a su familia durante ese viaje y Leigh tuvo que volver a su país con sus dos hijas. Un año más tarde Kauffman se convirtió en la segunda de las seis esposas de Curtis. Se casaron en 1963.

La película fue un fracaso de taquilla y quedó en el olvido, salvo para Jamie Lee Curtis que a pesar del paso del tiempo aún vincula la Argentina con la infidelidad de su padre.

“Era muy pequeña, pero aún puedo revivir el momento triste que nos tocó vivir a mi madre, a mi hermana y a mí. Mi padre tuvo un affaire con su compañera de elenco y nos abandonó. Tuvimos que volver solas a los Estados Unidos, mientras era testigo de cómo mi familia se disolvía. Entenderás que mis recuerdos de Argentina no son muy lindos”, reveló.

Odia las películas de miedo y un icónico streapease

La ganadora del Globo de Oro, de 63 años, hizo un icónico streapease en la exitosa película “Mentiras Verdaderas” de 1994, que coprotagonizó con Arnold Schwarzenegger.

El año pasado comentó que “no hubo ensayo ni coreógrafo”. Fue una sugerencia de James Cameron de sacarme la ropa en cierto momento ya que, según recuerda Curtis, “él sabía que el baile era demasiado sexy, demasiado real. Empezó realmente a salir bien y él sabía que necesitaba romper el hechizo y por eso incluyó esa caída. Creo que hicimos dos tomas en las que solté el poste”, recordó.

“Jim (Cameron) me dijo: ‘¿Qué quieres bailar?’”, relató Curtis. Y ella pidió que sonara la canción de John Hiatt “Alone in the dark”. Durante los siguientes tres días de producción, la actriz cuenta que bailó como lo hace en su casa cuando “no hay nadie alrededor”.

“La más ruda que me he sentido en el trabajo fue durante el rodaje de la escena de ‘Mentiras verdaderas’, donde mi personaje, Helen Tasker, está ridículamente fuera de su elemento haciendo un striptease para su marido. Era muy temprano en el programa de rodaje, lo que me puso un poco ansioso porque significaba que probablemente debería dejar de comer lo que fuera que estaba comiendo y tal vez hacer un par de abdominales, pero no tenía tiempo. Solo ensayamos la ubicación de la cámara “, relató.

Cuando vio la escena terminada, Curtis dijo que estaba sentada junto a su padre, el legendario actor Tony Curtis, en el estreno de la película. “Se puso un poco intranquilo durante esa secuencia porque es una escena un poco sexy”, dijo. “Pero todo ha sido obra de Jim, es su crédito, todo suyo”, remarcó sobre la escena icónica del cine de los noventa.

Curtis ya había dejado atrás hacía mucho tiempo sus días de desnudarse. Por eso dijo que “absolutamente no” aparecería desnuda en la pantalla en este momento de su carrera. La actriz se refiera a la escena en topless en “Trading Places” de 1983.

“Tenía 21 años y el papel requería que Ofelia se quitara el vestido”, dijo. “¿Me gustó hacerlo? No. ¿Me sentí avergonzada de hacerlo? Sí. ¿Me veía bien? Sí. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Sí. ¿Me gustó? No. ¿Lo estaba haciendo porque era el trabajo? Sí”.

“No lo haría hoy, es lo último que haría en el mundo ahora”, continuó Curtis. “También estoy casada desde hace 37 años, no estaba casada entonces. Soy madre de niños. Absolutamente no”.

Las estrella de la película quedaron paralizados cuando la actriz Eliza Dushku confesó en el año 2018 que fue abusada sexualmente por parte Joel Kramer, un coordinador de dobles de Hollywood, durante el rodaje de la película Mentiras verdaderas en 1994. Ella tenía 12 y él, 36.

Tanto el director como los compañeros de la actriz se mostraron en shock por el relato, pero uno de ellos también confesó que lo sabía.

Tanto Jamie Lee Curtis como James Cameron apoyaron públicamente a Dushku. Pero la actriz confirmó las declaraciones de su compañera al reconocer que ella ya lo sabía. “La historia de Eliza ahora nos ha despertado de nuestro sueño de negación de una realidad nueva y horrible. El abuso de niños”.

“Halloween: el final” es la entrega final de la exitosa saga que comenzó con “Noche de Brujas” de 1978, cuando John Carpenter. Ahora, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, tendrá que enfrentar al asesino serial Michael Myers por última vez.

La última trilogía de Halloween, sin embargo, no estuvo dirigida por Carpenter, sino que estuvo a cargo de David Gordon Green, cineasta con una larga trayectoria en las últimas décadas. El cineasta ha ganado renombre en el género de terror y ya fue contratado para dirigir la secuela de “The Exorcist”.

La nueva saga, que comenzó en 2018 con “Halloween”, siguió con “Halloween Kills” en 2021 y concluirá con “Halloween Ends,” que retoma la película original de 1978, pero excluye lo ocurrido con “Halloween II “ de 1981 y todas las secuelas que le siguieron, que no contaron con la producción de Carpenter.

En una reciente entrevista para el popular programa español “El hormiguero”, la actriz confesó al presentador Pablo Motos que no le gustan nada las películas de miedo. “Se me nota de que me dan mucho miedo y por eso lo hago tan bien”, explicó al hablar de su propia experiencia durante los rodajes.

Hay que recordar que su madre, Janet Leigh, protagonizó una de las películas más terroríficas, “Psicosis”, dirigida por Alfred Hitchcock.

“Hay gente que quiere matar a mi hija por ser trans”

La actriz se casó con el actor y director Christopher Guest el 18 de diciembre de 1984, y juntos adoptaron a Annie, en 1986, y Ruby, en 1996, cuyo nombre anterior era Thomas. Ruby se dedica a la edición de videojuegos, y le dio permiso a su madre para contar que es trans. Pero la historia que Curtis eligió mostrar esta vez es una historia de miedo.

Con Guest ha tenido un matrimonio largo y sólido. Su historia de amor comenzó de una forma muy particular. Jamie “conoció” a su esposo cuando tenía 25 años, cuando vio su foto en una revista Rolling Stone. Inmediatamente, le dijo a su amiga que se casaría con él. Como una extraña coincidencia, su amiga conocía al agente de Christopher y se lo dijo a Jamie. Ella lo llamó y le dio su número de teléfono en caso de que Chris estuviera interesado, pero él nunca le devolvió la llamada. Jamie siguió con su vida. Incluso comenzó a salir con otra persona, pero no era algo serio. Acababa de separarse cuando estaba en un restaurante cenando con amigos. De repente, miró hacia arriba y vio a Christopher. Se saludaron y nada más. Al día siguiente, él la llamó y tuvieron su primera cita. Ya estaban enamorados. Estaban hablando por teléfono mientras ella estaba en Nueva York cuando él le preguntó: “¿Te gustan los diamantes?”. Cuatro meses más tarde se casaron.

Cuando conoció a Christopher, no sonreía mucho porque estaba acomplejada por sus dientes, razón por la cual desarrolló su famosa sonrisa sin dientes. Pero al ver la sonrisa de Christopher en su foto “pensé que, oculto en esa sonrisa cerrada, había un pequeño secreto que solo yo conocía”. Para su 35º aniversario, Jamie escribió : “Me siento segura cuando llego y veo que estás en casa”. Ella dice que él es su “único e irrepetible”. Y tiene tres simples palabras como consejo para sostener un matrimonio en el tiempo: “No te vayas”.

Fue tendencia recientemente debido a las declaraciones que hizo a la Cadena Ser española. En el marco de la presentación de “Halloween: El final”, la actriz habló de su malestar con el creciente odio en la sociedad, y confesó que está asustada por las amenzas que recibe su hija.

Curtis, de 63 años, contó: “Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano”. Y agregó: “Hay gente que quiere aniquilarla a ella y a otras personas como ella. El nivel de odio es como si no hubiéramos aprendido del fascismo y cuál es el resultado de eso: el exterminio de seres humanos. Es aterrador”.

En una entrevista para la revista People, la actriz había dicho que tuvo que aprender las nuevas formas que conllevan adaptarse a la transición o un cambio de sexo de una persona. “Es hablar un nuevo idioma. Soy también nueva en esto. No soy alguien que pretenda hacer creer que sabe mucho de esto. Me gustaría intentar evitar cometer grandes errores”.

Ruby relató que se sentó con sus padres en el jardín de la casa familiar de Los Ángeles y les explicó que se sentía mujer. “Fue intimidante, pero no estaba preocupada. Me habían aceptado tanto toda mi vida”, contó. Ruby se fue y le envió un mensaje de texto a su madre. “La llamé y no hace falta decir que hubo algunas lágrimas”, relató la actriz.

En ese mismo reportaje, dio detalles sobre cómo se enfrentaron a la nueva situación: “Haces un poco más lento tu discurso. Te vuelves un poco más consciente de lo que estás diciendo. Cómo lo estás diciendo. Todavía te equivocas. Somos humanos”. Y afirmó que hacer público el caso de su hija fue para alentar a otros jóvenes de que no sientan vergüenza de quiénes son. “Pero si una persona lee esto, ve una foto mía y de Ruby y dice: ‘Me siento libre de decir que esto es lo que soy’, entonces vale la pena”.

Ruby, que está comprometida, confesó que tanto ella como hermana Annie tienen padres conocidos y que son personas reservadas. El legado de Hollywood de su familia claramente tuvo algún efecto en contar su verdad. ” Sí, nadie sabe nada de mí, y he hecho todo lo posible hasta ahora para mantenerlo así. Estoy feliz de ser más visible si ayuda a otros”

Y su madre envió un claro mensaje: “No estoy haciendo proselitismo, y no estoy tratando de forzar a algo a la gente. Simplemente digo: ‘Esta es la experiencia de nuestra familia’”.