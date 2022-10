La Casa Blanca considera que contactos diplomáticos con Irán están en un punto muerto (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El estado de las relaciones con Irán, las acciones de Rusia en Ucrania y el apoyo de EEUU a Kiev fueron algunos de los temas tratados en la entrevista concedida por el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby a la Voz de América.

Por VOA

Las recientes protestas en Irán han atraído el foco mundial por la respuesta que la República Islámica ha dado a los manifestantes, sin embargo, Occidente ha dado pasos al proceder del gobierno de Teherán con los acuerdos nucleares.

Estados Unidos considera que ahora hay “un punto muerto” en la vía diplomática con la nación árabe y por otra parte el gobierno de Ebrahim Raisi aparece en el radar al proporcionar drones de combate a Rusia en medio de la invasión a su vecina Ucrania.

Estos afloraron en la entrevista que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ofreció a la Voz de América. Por cuestión de claridad y extensión, la entrevista ha sido editada.

VOA: El presidente Joe Biden sostiene que la diplomacia es una opción aún viable para detener a la República Islámica por sus armas nucleares. Por otro lado, ha habido muchas críticas a ese enfoque, especialmente por parte de la oposición iraní, ya sea dentro o fuera de Irán y exigen que se detenga la negociación y se reanude o amplíe la máxima presión y ahora, vemos que el régimen dispara a los manifestantes iraníes en Irán. ¿Cree EEUU que la República Islámica todavía tiene la legitimidad para ejercer la diplomacia?

Kirby: No hay en el camino, perspectiva de acuerdo, de diplomacia -en este momento- con Irán. Estamos en un punto muerto en este momento, y no estamos enfocados en eso, en sí, el presidente todavía cree que es realmente importante que Irán no logre la capacidad de armas nucleares y sí, el presidente preferiría hacerlo a través de la diplomacia. Pero ahora mismo esa diplomacia no va a seguir.

Estamos demasiado separados para estar cerca del acuerdo aquí con Irán, han hecho algunas demandas irresponsables que están mucho más allá del alcance del límite del JCPOA [Plan de Acción Integral Conjunto]. Entonces esa es la forma de enfocarse en este momento. El enfoque es dejar en claro que vamos a seguir responsabilizando al régimen iraní por la forma en que ha estado tratando a sus ciudadanos y a los ciudadanos que intentan protestar pacíficamente y hacer que sus voces sean más claras, y lo hemos hecho en el pasado con sanciones. Se hará eso en el futuro. Ese es el enfoque.

VOA: Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la Universidad de Georgetown, tras mencionar que la administración Biden da pasos en apoyo a los iraníes como imponer sanciones; él dijo: “eso no significa que podamos detener cada bala o contener cada botón”. Sin embargo, la gente muere en las calles de Teherán ¿no es el momento para que Estados Unidos haga más”.

Kirby: Los Estados Unidos continuaremos analizando nuestras opciones en el pasado, no solo durante la última semana, continuaremos analizando opciones en el futuro y estamos trabajando con aliados y socios en la región y fuera de la región para continuar haciéndolo.

VOA: ¿Tiene la administración algún plan para reunirse con los líderes de la oposición iraní?

Kirby: Yo diría que no tengo nada en las planificaciones.

VOA: ¿Alguna ayuda en particular para que Ucrania combata los drones iraníes, además de sancionar a la industria de drones de Irán?

Kirby: Hemos estado proporcionando al ejército ucraniano una amplia gama de capacidades para ayudarle a defenderse mejor. Sabíamos que estos drones iban a ser introducidos en el campo de batalla. Cuando dijimos públicamente que los rusos iban a Teherán a comprarlos. Queda por ver cuán factibles son, pero claramente tienen capacidades letales. Y así, el presidente habló de las capacidades de evidencia adicionales y lo que acaban de ver en Bruselas esta semana… algunas naciones como Alemania y España acordaron algunas capacidades de defensa aérea adicionales y veremos las cosas que podemos hacer para mejorar la defensa aérea de Ucrania. Haremos eso.

VOA: Algunos expertos estadounidenses dicen que Putin, Vladimir Putin, está utilizando la escalada reciente y la amenaza nuclear solo para intimidar y empujar a Ucrania a las negociaciones. ¿Cree que Vladimir Putin está saliendo de la debilidad? ¿Y qué tan seguro está de que los líderes europeos se derrumbarán bajo presión y querrán presionar a Ucrania para que negocie?

Kirby: Lo que les diré, las acciones que el señor Putin [Vladimir Putin, presidente de Rusia] ha tomado, claramente no son las acciones de un líder confiado, de un líder que siente certeza sobre la forma en que se lleva a cabo su guerra. Es brutal, es sangriento, eso es feo. Y como ha dicho el presidente, ha incluido crímenes de guerra y atrocidades; persigue deliberadamente objetivos civiles y trata de matar más al pueblo ucraniano y mucho menos a sus soldados, para infundirles miedo y está teniendo el efecto contrario.

Ha ayudado a unir a la OTAN, ha endurecido la resolución de la comunidad internacional y no ha infundido miedo en los corazones del pueblo ucraniano en absoluto. Los puedes ver cantando después de los atentados del fin de semana en el metro y estaban en la calle. Ellos son valientes, son hábiles, están decididos y Estados Unidos con nuestros aliados y socios en todo el mundo continuarán brindando asistencia de seguridad a sus jóvenes, sus fuerzas armadas y sus habilidades para defenderse.

Y no hemos visto nada más que eso esta semana en Bruselas. El Grupo de contacto es un gran ejemplo, ya que no hemos visto nada más que un deslizamiento de unidad resuelto por nuestros aliados y socios, no solo en Europa, en países de todo el mundo para hacer lo que puedan y tomar sus propias decisiones para apoyar a Ucrania y eso continúa.

VOA: Bueno, ¿ve alguna indicación de que las tropas bielorrusas podrían unirse a Rusia en su invasión de Ucrania desde el norte y cuán seriamente afectaría su participación la dinámica en el campo de batalla y la capacidad misma de las fuerzas ucranianas para defenderse?

Kirby: No hemos visto indicios de que las tropas bielorrusas se estén preparando para entrar o vayan a entrar. Así que no quiero adelantarme en términos de especulaciones en dónde estamos, sobre lo que podría esperar y lo que claramente puede ser. Cualquier tropa adicional que vaya a ser comandada por líderes rusos dentro de Ucrania obviamente es algo de qué preocuparse, y lo estamos.

VOA: Con esta amenaza de Vladimir Putin de usar armas nucleares, y mencionó las tácticas, ¿usted ha visto algún movimiento con respecto a tal uso?

Kirby: Supervisando lo mejor que podemos, no hemos visto ningún indicio de que el señor Putin haya tomado la decisión de usar la destrucción masiva o el impuesto a las armas o de otra manera. No hemos visto ninguna indicación por parte de sus fuerzas militares de que se estén preparando para tal uso. Y solo agregaría que no vemos nada que nos dé motivos para cambiar nuestra propia estrategia.

