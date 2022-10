Elon Musk lanzó una catastrófica advertencia sobre el uso de armas nucleares en Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

El fundador de SpaceX, Elon Musk, publicó un hilo en Twitter en el que profundizó su posición en cuanto a la amenaza lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre utilizar armas nucleares contra Ucrania. Según las predicciones hechas por el también creador de Tesla, tanto una catástrofe nuclear como la Tercera Guerra Mundial son escenarios bastante probables a esta altura del conflicto, que ya lleva más de ocho meses.

Por La Nacion

“Si Rusia se enfrenta a la elección de perder Crimea o usar armas nucleares en el campo de batalla, elegirá lo último”, pronosticó Musk en un principio. Y planteó: “Nos guste o no, Crimea es absolutamente vista como una parte central de Rusia por parte de Rusia. Tiene una importancia crítica para la seguridad nacional de Rusia, ya que es su base naval del sur. Desde su punto de vista, perder Crimea es como si Estados Unidos perdiera Hawái y Pearl Harbor”

Elon, do you still think there's a possibility of nuke war or ww3?? @elonmusk

— Spidey_ElonFan (@spideycyp_155) October 17, 2022