Judi Dench calificó a The Crown como “cruel e injusta” con la corona y tiene una exigencia para Netflix

La actriz británica Judi Dench (Heworth, York, 87 años) que interpretó a la reina Victoria en Su majestad Mrs. Brown y en La reina Victoria y Abdul, y a Isabel I en Shakespeare in Love, se ha unido a las críticas que el ex primer ministro John Major ha hecho a la quinta temporada de la serie The Crown, que se estrena el próximo 9 de noviembre, por resultarle “cruel e injusta” en el retrato que hace de la familia real británica. “Sir John Major no está solo en su preocupación de que la última temporada de The Crown presentará un relato inexacto e hiriente de la historia”, escribe Dench en una carta abierta publicada este jueves por el diario británico The Times.

The Crown, una de las series más aclamadas de Netflix, de las más caras de la historia y la única producción de la plataforma que ha conseguido el Emmy al mejor drama (en 2021), cuenta la vida de Isabel II desde su boda con Felipe de Edimburgo en 1947 y sus primeros años como representante de la Corona, pero también repasa en sus cuatro temporadas todos los escándalos que han salpicado a la familia real en estos más de 70 años de reinado. “Cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesto a difuminar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”, prosigue en la carta la actriz.

Judi Dench ha reclamado a Netflix en esta carta abierta que agregue un cartel de descargo de responsabilidad al comienzo de los episodios de la serie, en el que se aclare al espectador que hay una parte de ficción en los acontecimientos que se narran. “Si bien muchos reconocerán a The Crown por el relato brillante que es, pero a la vez ficticio, me temo que una cantidad significativa de espectadores, particularmente en el extranjero, pueden tomar su versión de la historia como totalmente cierta”, escribe la protagonista de Philomena. “Ha llegado el momento de que Netflix lo reconsidere, por el bien de una familia y de una nación que ha sufrido recientemente, como muestra de respeto a una soberana que sirvió a su pueblo con tanta diligencia durante 70 años, y para preservar su reputación ante los ojos de sus suscriptores británicos”, expresa la intérprete.

