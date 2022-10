Activistas lanzan torta de chocolate a la figura de cera de Carlos III en el museo Madame Tussauds (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una nueva reivindicación de los ecologistas de ‘Just Stop Oil’: después de lanzar diferentes tipos de alimentos cremosos a cuadros, han tirado torta de chocolate a la cara del modelo de cera del rey de Reino Unido, Carlos III.

«Dos simpatizantes de Just Stop Oil han cubierto el modelo de de Carlos III de Madame Tussauds con torta de chocolate, exigiendo a su Gobierno que detenga la emisión de nuevas licencias y permisos de petróleo y gas», ha comunicado la propia asociación a través de su cuenta de Twitter.

La propia asociación ha compartido los nombres y edades de los ecologistas que han manchado la figura: Eilidh McFadden y Tom Johnson, de 20 y 29 años respectivamente.

‘Just Stop Oil’ es el mismo grupo que hace unas semanas lanzó una sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh y que ahora protagoniza un nuevo gesto de protesta. En el caso del ataque con el puré de patata contra el Monet fueron ‘Última Generación’, los que se definen como la primera generación de la historia del mundo que están sufriendo las consecuencias del cambio climático.

Por su parte, ‘Just Stop Oil’ son un grupo eco-activista del Reino Unido que utilizan la resistencia civil y la acción directa con el objetivo de garantizar que el gobierno del Reino Unido se comprometa a detener la producción y las nuevas licencias de combustibles fósiles, porque «nos están matando».

? BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING ?

? Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

— Just Stop Oil ???? (@JustStop_Oil) October 24, 2022