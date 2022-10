Jefe de los mercenarios rusos confrontó a Putin por el desastre de la invasión a Ucrania

El confidente que se desahogó con el presidente ruso Vladimir Putin recientemente sobre la gestión de su ejército en la guerra de Ucrania fue Yevgeniy Prigozhin, el fundador de un grupo de mercenarios rusos que está desempeñando un papel fundamental para Moscú en el campo de batalla en Ucrania, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Por Ellen Nakashima, John Hudson y Paul Sonne / The Washington Post

Traducción del inglés al castellano por Infobae

Las críticas de Prigozhin se hicieron eco de lo que ha estado diciendo públicamente durante semanas, dijeron los funcionarios, que hablaron de forma anónima para discutir la inteligencia sensible. Pero la revelación de que se sintió cómodo compartiendo un reproche tan duro del esfuerzo militar ruso con Putin en un entorno privado muestra cómo su influencia está aumentando a medida que la guerra de Moscú se tambalea. También pone de manifiesto la inestabilidad de la dirección oficial de la defensa rusa, que ha sido criticada por Prigozhin y otros tras meses de errores y pérdidas en el campo de batalla.

The Washington Post informó previamente que una persona con información privilegiada rusa se enfrentó personalmente a Putin para poner de relieve la mala gestión del esfuerzo de guerra, pero no nombró a esa persona. The Post informó que el intercambio se consideró lo suficientemente importante como para incluirlo en el informe diario de inteligencia que se proporciona al presidente Biden.

La frustración de Prigozhin con el Ministerio de Defensa ruso y su creciente tensión con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, son también el tema de un informe de inteligencia estadounidense separado que ha estado circulando entre los funcionarios en Washington, según personas que han leído el archivo.

Durante años, Prigozhin operó en las sombras del poder ruso, negando vínculos con el notorio grupo mercenario ruso Wagner y la fábrica de trolls de internet de San Petersburgo que, según las autoridades estadounidenses, financió para inmiscuirse en la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. Ayudó a promover los objetivos exteriores del Kremlin al margen de las estructuras formales, y se ganó el apodo de “chef de Putin” debido a que era propietario de un restaurante de San Petersburgo que Putin frecuentaba y de una empresa de catering que presume de tener lucrativos contratos con el Estado y la ciudad de Rusia.

Pero en las últimas semanas, Prigozhin ha salido a la luz en un dramático debut en la vida pública rusa, admitiendo por primera vez su liderazgo en Wagner y atacando públicamente a la cúpula militar rusa por sus errores.

“Esa es la posición política pública en la que él ha estado insistiendo: Soy Yevgeniy Prigozhin. Estoy aquí para decir la verdad, y voy a hacer el trabajo”, dijo un funcionario estadounidense, hablando bajo la condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto y hablando en general sobre Prigozhin, no sobre la inteligencia con respecto a sus interacciones con Putin.

Según el informe de la inteligencia estadounidense que ha estado circulando en Washington, Prigozhin ha expresado su opinión de que el Ministerio de Defensa ruso depende demasiado de Wagner y no está dando al grupo mercenario suficiente dinero y recursos para cumplir su misión en el conflicto, dijeron las personas que leyeron el informe.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Prigozhin montó un vídeo reciente en las redes sociales en el que se mostraba a los soldados de Wagner quejándose de la falta de alimentos y provisiones básicas como medio de presionar al Kremlin para que aumentara la financiación de su grupo mercenario.

“La decisión de Prigozhin de enfrentarse a Putin es sólo la última señal de su descontento”, dijo una persona que leyó el informe.

Prigozhin negó los recientes contactos personales con Putin en comentarios a The Washington Post realizados a última hora del lunes a través de su servicio de prensa.

“En primer lugar, no me he comunicado personalmente con Vladimir Vladimirovich Putin ni recientemente ni en un futuro previsible. No he criticado la gestión de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa durante el conflicto en Ucrania. Por lo tanto, no puedo comentar nada”, dijo, añadiendo que no tenía derecho a criticar o alabar la labor de las fuerzas armadas rusas, ya que no era un experto militar.

También dijo que no había visto ningún vídeo en el que las fuerzas de Wagner se quejaran de la comida y las provisiones.

Prighozin suele criticar duramente a los periodistas que le hacen preguntas y, en ocasiones, ha dicho a los reporteros rusos que vayan al frente y luchen contra Ucrania. Además de sus desmentidos, Prighozin emitió una diatriba ramplona y sexista contra el periodismo estadounidense y The Post, refiriéndose a las “mujeres de bazar en la cocina, que recogen chismes y especulaciones” y quejándose de las “ridículas preguntas provocadoras y ofensivas”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declinó comentar la interacción entre Prigozhin y Putin.

Desde que comenzó la guerra, Prigozhin ha utilizado al ministro de Defensa, Shoigu, y a los principales generales uniformados como sus adversarios, posicionándose como un líder sin complejos capaz de mostrar resultados en el campo de batalla en Ucrania.

Su grupo paramilitar -integrado por veteranos curtidos en mil batallas y acusados de violaciones de los derechos humanos que operan al margen de la estructura militar formal rusa- ha estado llevando a cabo una ofensiva para tomar Bajmut, una ciudad de la región de Donetsk en manos de las fuerzas ucranianas. Algunos analistas lo ven como un intento de demostrar que sus soldados pueden progresar incluso mientras el resto de los militares rusos se encuentran a la zaga.

El resultado es un aparente resurgimiento de su estatus en el círculo íntimo de Putin, que supuestamente se había puesto en peligro antes de la guerra por las disputas con altos funcionarios rusos.

“Ha estado realmente en alza todos estos últimos meses”, dijo Marlene Laruelle, directora del Instituto de Estudios Europeos, Rusos y Euroasiáticos de la Universidad George Washington. “La guerra le dio la posibilidad de acceder a Putin más que nunca”.

Con figuras como Prigozhin y el líder checheno nombrado por el Kremlin, Ramzan Kadyrov, expresando públicamente sus críticas a los militares rusos, “el aspecto en la sombra del Estado ruso es cada vez más visible”, dijo Laruelle.

A la interacción entre Putin y Prigozhin le ha seguido un enfoque ruso más despiadado de la guerra.

Tras los repetidos reveses del ejército ruso, que supuso la pérdida de más de 3.000 millas cuadradas de territorio, Putin eligió por primera vez a un comandante general para dirigir el esfuerzo bélico en Ucrania. El nombramiento de este mes llenó un vacío de liderazgo que los analistas militares habían citado como una de las razones por las que Moscú había estado luchando con el mando y el control de sus fuerzas.

Prigozhin alabó la elección de Putin en un comunicado publicado por su empresa de catering en la red social rusa VK, en el que calificaba a Serguéi Surovikin, el nuevo general al mando, de “personaje legendario” nacido para servir a la Patria y “el comandante más competente” del ejército ruso. Surovikin se ganó el apodo de “General Armagedón” en Siria después de que el ejército ruso se hiciera conocido por sus ataques indiscriminados contra objetivos civiles.

En Ucrania, Rusia también ha pivotado recientemente hacia tácticas más duras que afectan a los civiles, especialmente tras el humillante bombardeo a principios de octubre del puente de Crimea que une a Rusia con Crimea. Moscú ha lanzado misiles en el centro de Kiev por primera vez en meses y ha apuntado a la infraestructura energética ucraniana con un suministro limitado de municiones guiadas de precisión para provocar apagones. Y ha empezado a utilizar drones de combate iraníes para atacar infraestructuras críticas y aterrorizar a la población civil.

Los partidarios de la línea dura, incluidos los que apoyan a Prigozhin, llevaban tiempo instando al Kremlin a utilizar más tácticas de tierra quemada contra los centros urbanos, independientemente de su impacto en la población civil de Ucrania. Los últimos movimientos de Putin les han servido.

“Cree que todavía puede ganar, y por eso está lanzando todo lo que puede a la situación”, dijo Fiona Hill, una ex funcionaria de alto nivel de la Casa Blanca que se ocupa de los asuntos rusos y euroasiáticos. “Ahora estamos en ese periodo en el que está tratando de empujarnos a su versión del final del juego. El tipo cree que puede lograrlo”.

A principios de este mes, Prigozhin dijo en una declaración publicada en las redes sociales que los altos mandos militares rusos no estaban al tanto de la situación sobre el terreno en Ucrania. “Creo que deberíamos enviar a todos estos bastardos descalzos al frente con ametralladoras”, dijo.

No está claro si Prigozhin está centrado principalmente en conseguir más influencia dentro del sistema de defensa ruso o si alberga mayores ambiciones políticas para sí mismo o para sus allegados.

Dado que las críticas públicas a Putin siguen siendo un tabú, Shoigu ha soportado la mayor parte de la frustración por el conflicto y en los últimos meses ha sido “marginado dentro de la dirección rusa, ya que los comandantes operativos informan directamente al presidente Putin sobre el curso de la guerra”, según una evaluación realizada por el Ministerio de Defensa británico en agosto.

El ministerio dijo que Shoigu está luchando por superar su reputación de “carecer de experiencia militar sustantiva, ya que pasó la mayor parte de su carrera en el sector de la construcción y en el Ministerio de Situaciones de Emergencia”.

Prigozhin, por su parte, se presenta como una alternativa más extrema y sin tapujos.

Un vídeo que empezó a circular por las redes sociales rusas en septiembre mostraba a Prigozhin reclutando a posibles combatientes en una prisión rusa. Más tarde, Prigozhin respondió a las críticas sobre sus esfuerzos de reclutamiento de prisioneros en un comunicado publicado en VK por su empresa de catering.

“Aquellos que no quieren mercenarios o prisioneros para luchar… a los que no les gusta este tema, envíen a sus hijos al frente”, dijo Prigozhin. “Son ellos o sus hijos, decidan ustedes mismos”. Una semana después, Putin ordenó la movilización de lo que el Ministerio de Defensa ruso dijo que serían 300.000 reservistas para reponer las fuerzas agotadas. La medida hizo que cientos de miles de hombres aptos huyeran de Rusia para evitar ser llamados a la batalla.

Antes de que la guerra empezara a ir mal para los militares rusos, “no era propicio” que los críticos acapararan el protagonismo. Pero “gente como Prigozhin ve ahora una oportunidad de agarrar el anillo de bronce”, dijo Hill, ahora un investigador principal en el Centro sobre Estados Unidos y Europa de la Institución Brookings. “Esto demuestra realmente que el sistema está bajo tensión, cuando la gente empieza a impulsarse de esta manera”.

Prigozhin ha superado con creces sus humildes raíces como vendedor de perritos calientes en la ciudad natal de Putin, Leningrado. Pasó nueve años en prisión por robo y otros delitos, y luego cofundó casinos y un restaurante flotante, donde atendió personalmente a Putin, entonces nuevo presidente de Rusia, así como al presidente George W. Bush. A continuación, abrió un negocio de catering que obtuvo contratos con el gobierno ruso. Después de años de negaciones, sólo recientemente admitió públicamente que fundó Wagner en mayo de 2014 para apoyar a los separatistas respaldados por Rusia en su esfuerzo por hacerse con el control de la región ucraniana de Donbás.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Prigozhin en marzo debido a la participación del Grupo Wagner en la guerra. Antes de eso, ya fue sancionado y acusado por Estados Unidos por financiar la Internet Research Agency, una fábrica de trolls rusos que, según las agencias de inteligencia estadounidenses, formaba parte de un esfuerzo del Kremlin para interferir en las elecciones de 2016. Estados Unidos ha dicho que el grupo ha tratado de difundir “narrativas falsas en línea” buscando socavar gobiernos en Estados Unidos, Asia, Europa y otros lugares.

Sus años en prisión y sus duros comienzos probablemente generaron resentimiento contra las élites políticas y los que gozaban de privilegios tras el colapso de la Unión Soviética, dijo Laruelle.

La guerra ha contribuido a su ambición. “Quiere reconocimiento político”, dijo. “El dinero no es suficiente. Creo que le importa mucho tener un estatus oficial”.

El papel público cada vez más prominente de figuras como Prigozhin y Kadyrov en el esfuerzo bélico está irritando a algunos funcionarios rusos, que los ven como actores deshonestos que juegan con sus propias reglas. “Tener líderes como Prigozhin y Kadyrov – ellos [el establishment] no pueden vivir más con esto”, dijo un funcionario ruso en una entrevista. “Esto no es Rusia. Es una hermandad criminal basada en los principios de la Edad Media”.

