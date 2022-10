¿Con quién están? Por Rafael Veloz García/@Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

Algunas individualidades, a falta de una información oficial de las organizaciones políticas, han señalado que no estarían de acuerdo en la renovación de la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015 ni de la presidencia encargada. Recordemos que esta Asamblea Nacional se pronunció y actuó conforme a la constitición a causa del vacío presidencial que generó la invalidez del proceso electoral presidencial de mayo de 2018. A la fecha han transcurrido cuatro años y no ha habido cambio, es decir, se mantiene la misma situación de ausencia de un presidente legítimo por vía electoral.

Ahora, ¿quiénes están en primer lugar provocando que se elimine la Asamblea Nacional de 2015 y que no se le prorrogue la presidencia encargada a Juan Guaidó? Evidentemente que Nicolás Maduro es el primer interesado, porque de esta manera obtendría su reconocimiento de los Estados Unidos y de otros países del mundo, que hoy lo miran como un usurpador del poder en Venezuela.

Es por eso que de manera sorpresiva hemos visto como algunas individualidades, repetimos, están acompañado esa propusta de Maduro. Dejar sin efecto a la Asamblea Nacional de 2015 y la presidencia encargada sería dejar sin efecto la protección de los activos que tienen los venezolanos en el exterior y provocaría el reconocimiento de Nicolás Maduro. Por lo tanto, hay que preguntarle a esas individuales ¿con quiénes están y qué causa defienden? Reitero, el principal interesado es Nicolás Maduro, reflexionen sobre eso.

Considero que se ha estado planteando un falso dilema. Entre la legítima aspiración que pudiera tener el presidente encargado Juan Guaidó, para asumir el liderazgo en la promoción de la unidad, con su herramienta principal que es la elección primaria, con un acuerdo de gobernalidad y un compromiso básico de gobierno, no hay dilema entre esa opción que Guaidó no ha confirmado, porque no ha llegado la oportunidad de postulación alguna y a pesar de que la Plataforma Unitaria anunció que se postularon 82 personalidades con perfil para integrar los 10 cargos (cinco principales y cinco suplentes) para la comisión nacional de la elección primaria, que tiene fecha cierta que es el 25 de junio, pero los lapsos para la inscripción de los candidatos aún no ha comenzado. Puede que hayan algunos anuncios de interesados, pero el presidente Guaidó no ha indicado que va a ese proceso. Sin embargo, no le pueden privar su derecho constitucional de postularse de modo alguno.

Le asiste al presidente E Guaidó, la constitución patria para postularse a la primaria y mantener su rol histórico de resguardo de los activos de los venezolanos en el exterior, así como la promoción de un proceso electoral presidencial válido. Ello no choca con su continuidad. En primer lugar, porque tiene base constiticional y, en segundo, porque es un proceso que es a lo interno. Su posible postulación sería ante la Comisión Nacional de Primarias, en tiempo hábil. Altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral no quieren permitir la partipación de los venezolanos en el exterior, lo que llevó a la Plataforma Unitaria a decidir de que sea un cuerpo independiente el que lleve adelante el proceso de primarias para el 25 de junio de 2023.

Por eso hablamos de un falso dilema, porque una cosa es la Asamblea Nacional de 2015 y su continuidad y otra lo que va atado a ella que es el presidente encargado, que puede tener su legítima aspiración de ir a la primaria, que aún no la ha anunciado, para conducir el liderazgo para la reconstrucción de nuestro país.

…………………………………………..

Sabemos que la doble finalidad y el propósito del gobierno interino, ya anunciado reiteradamente sobre los activos, no solo se refiere a Citgo y al oro en Inglaterra, sino la posible recuperación de fondos fruto de los actos de corrupción y delitos de blanqueo de capitales. La legítima Asamblea Nacional en julio de 2020 dictó una ley especial de contrataciones que está asociada a la defensa y la recuperación de activos, bienes e intereses del Estado venezolano. Organismos internacionales han indicado que la cifra multimillonaria que se han robado de las arcas públicas venezolanas se estima en 600.000 millones de dólares. Recordemos que la reconstrucción de Europa por el llamado Plan Marshall fue de 60.000 millones de dolares y digo esto para poder medir mejor la magnitud de la corrupción del régimen, porque lo que le han robado a los venezolanos es 10 veces mayor de la inversión que se hizo para la reconstrucción del viejo continente tras la Segunda Guerra Mundial.

Muchos de esos bienes están congelados, porque la justicia en Venezuela fue operada para que sirviera de medio de persecución a la disidencia, del terrorismo de Estado, pero no así la justicia internacional, no así la policía y la inteligencia financiera de otros países, los cuales detectan las trazas de la corrupción y del blanqueo de los capitales, por lo que hay muchos, pero muchos casos de congelamiento de esos bienes. Pero, ¿cómo hace el Estado venezolano para recuperar todo eso? Bueno a través de esa ley antes citada. Y reiteramos no solo son Citgo y el oro en Inglaterra sino mucho más y si no se hace el trabajo de recuoeración de esos bienes, se quedan en los países en donde están y los pierde Venezuela.

Y el fin de estos recursos no puede ser otro que la reconstrucción del país, una vez que se produzca el cambio político en Venezuela que va a llegar y no vamos a empezarla de cero. Como puede verse hay recursos suficientes para nosotros iniciar la reconstrucción del aparato productivo del país, los servicios públicos, los hospitales, la educación, etc. Ahí están los bienes, están congelados. Solo faltan algunos procesos de recuperación y en eso está dedicada y es la razón de ser de la Asamblea Nacional de 2015 y del presidente encargado Juan Guaidó, fundamentamente

Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué impedir que ese trabajo continúe?

Hasta aquí lo dejamos para que reflexionen también sobre este punto.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.