Fallo mundial de Instagram: usuarios no pueden iniciar sesión o les han bloqueado la cuenta

La red social de las fotos por excelencia, Instagram, está sufriendo fallos serios desde media mañana de este 31 de octubre. Numerosos usuarios están quejándose de que tienen problemas para iniciar sesión o, incluso, están viendo cómo se les bloquean las cuentas.

Por abc.es

Desde la cuenta en Twitter de la red social, propiedad de Facebook, han explicado que están trabajando en el problema: «Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias».

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022