La bloguera de viajes Verónica Weffer reveló qué le falta a Venezuela para explotar su turismo (Video)

Viajar, el sueño de muchos hoy en día, gracias a las nuevas tendencias de expandir la cultura y conocer nuevos espacios, para esto quién mejor que una Blogger venezolana quién nos explica cómo hacerlo y qué falta en su país para explotar este motor.

lapatilla.com | Katerín García

Verónica Weffer es una venezolana que tiene viajando por el mundo desde el 2018, en pleno auge del llamado éxodo, pero ella inició su travesía mas por un sueño que por otra cosa.

Oriunda del estado Carabobo, emprendió su viaje pasando fronteras en Sur América, con menos de dos mil dólares, un teléfono y un micrófono, para documentar todo lo que en su canal de YouTube comenzó a subir, puerta que abrió un sin fin de posibilidades, en tiempo récord.

Weffer, apostó a seguir sus instintos. “¿Qué es lo peor que puede pasar? Me dije, no sabía si iba a funcionar o no, no sabía si lo iban a ver si YouTube me iba a pagar o no. Y nada, me disfruté esto como una experiencia y fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, dijo.

Hasta el momento Verónica lleva 59 países en su lista y espera aumentar ese check list. ¿Pero cómo lograr esto? A continuación los consejos que esta viajera deja para todos aquellos que quisiera aventurarse a conocer:

“Hay muchas maneras de comenzar a viajar, yo comencé con muy poco en mis inicio aproveché el beneficio de outsourcing, una aplicación que permite hospedaje en cualquier parte del mundo sin tener que pagar, solo por intercambio cultural y así como esta hay otras que dan intercambios por voluntariados, por ejemplo”.

“Trasladarse en otros países, pidiendo cola, como lo conocemos en nuestro país, te permite ahorrar muchísimo dinero y es una experiencia genial”.

“Las redes sociales son una excelente herramienta, que da la posibilidad de generar dinero, no solo con el pago que las mismas plataformas dan, si no con intercambios de hoteles o agencias”.

Esta aventura, se topó de frente con el Covid-19 y la pandemia, lo que sumó uno de los retos más grande para Verónica debido a los altos costos de pasajes, hostelería y las pruebas PCR en la que gasto unos 1.500 dólares solo en siete meses durante el 2021.

Con respecto a Venezuela, Verónica considera que el punto más relevante para impulsar el sector turismo en el país, es, además de invertir, mejorar y mantener lo que ya tenemos, crear buenas campañas para promocionarlo.

A continuación te dejamos más de las apreciaciones de Weffer y algunos de los mejores cuentos de sus viajes.