Quién es realmente “el Tío Sam” y cómo surgió en Estados Unidos

Hace 61 años, en Washington, el Congreso lo proclamó “representante del símbolo nacional de Estados Unidos”. Es un hombre viejo, de larga y blanca barba, vestido con los colores de su país, que lleva un sombrero alto y que apunta con su dedo a quien lo mira.

Debajo de su figura destaca una gran frase: “I want You for the US Army” (“Te quiero a ti para el Ejército de los Estados Unidos”). Sí, este cartel de reclutamiento, utilizado en ambas guerras mundiales, es el más famoso del mundo.

Su personaje apareció en múltiples ocasiones y tiene infinidad de versiones. Pero, qué es el Tío Sam y cómo surgió en Estados Unidos.

El Tío Sam (Uncle Sam, en inglés) existió en realidad. Su nombre era Samuel Wilson, un carnicero de Troy (Nueva York), que había participado de la guerra de independencia y que, entre 1812 y 1815, abasteció de alimentos al ejército. En esos años, el país luchaba, nuevamente, con el Reino Unido.

