Los detalles del acuerdo de Tom Brady y Gisele Bündchen para repartir su fortuna tras el divorcio

Antes de casarse en 2009 tras tres años de noviazgo, el deportista estadounidense Tom Brady y la top model brasileña Gisele Bündchen firmaron “un acuerdo prenupcial inflexible” que permitió que su divorcio se resolviera rápidamente.

Si bien el jugador de los Tampa Bay Buccaneers, de 45 años, como la supermodelo, de 42, son increíblemente ricos por separado, el acuerdo prenupcial permitió la rápida división de sus bienes.

“Hubo un acuerdo prenupcial blindado establecido antes de que se casaran en 2009. Ambos tienen sus propias empresas comerciales separadas, por lo que la separación de su patrimonio no fue tan complicada al final. El único otro factor importante fue dividir su enorme cartera de propiedades”, dijo una fuente cercana a la ex pareja a Page Six.

Se estima que Brady se quedará con la mansión de 17 millones de dólares que se encuentra actualmente en construcción en el “búnker de los multimillonarios” en Indian Creek Island, en Miami. Compraron la propiedad en 2020 y la demolieron.

The New York Post informó que antes de su divorcio, Bündchen compró discretamente su propia casa en Miami Beach, una modesta propiedad de tres habitaciones y tres baños por USD 1,25 millones.

Mientras tanto, Bündchen, de 42 años, también conservarÍa su hogar en la Península de Nicoya en Costa Rica, donde regularmente vacaciona con sus hijos.

Su enorme cartera de propiedades también incluye una casa en las Bahamas, otra en el exclusivo Yellowstone Club en Montana y un apartamento en la ciudad de Nueva York, donde Bündchen se alojó en medio de su separación. Las fuentes dicen que probablemente usará esta propiedad como oficina y también compró otra casa más grande en el área.

Si bien los documentos de divorcio son confidenciales, la prensa estadounidense informó que compartirán la custodia de sus hijos Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9. Brady también tiene un hijo de 15 años, Jack, con la actriz Bridget Moynahan.

Brady tiene un patrimonio estimado de USD 333 millones, mientras que Bündchen, que fue la modelo mejor pagada del mundo, tiene su propia fortuna de USD 400 millones.

Después de meses viviendo separados, la semana pasada, Brady y Bündchen, quienes se casaron en febrero de 2009 en una ceremonia privada en Santa Mónica, confirmaron que ya estaban divorciados después de 13 años de matrimonio.

La modelo solicitó el divorcio en el condado de Glades, Florida, el viernes, y la disolución de su matrimonio se finalizó de inmediato. Brady no impugnó la presentación.

La fuente agregó que los términos de la separación y la división de su inversión inmobiliaria se estableció antes de la presentación de divorcio.

“Cada cónyuge es restaurado a la condición de soltero y soltera”, decía el documento del divorcio. Además, indicada que la ex pareja acordó la custodia compartida de sus hijos.

Qué dijeron al anunciar su divorcio

En los últimos meses, los rumores sobre el futuro del matrimonio de Brady y Bündchen anunciaban una inminente separación. Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su relación y ambos confirmaron que ya estaban divorciados.

“Mi esposa y yo hemos finalizado nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio”, afirmó el jugador de la NFL mediante una publicación en su cuenta en Instagram. “Llegamos a esta decisión de forma amigable y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Fuimos bendecidos con hijos hermosos y maravillosos, Benjamin y Vivian, que continuarán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos”, expresó Brady.

“Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo todos los días en todo el mundo. Sin embargo, solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras perseguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas aún por escribir”, añadió.

Bündchen también optó por las redes sociales para comunicar la separación y expresó: “La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos ido separando y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que tuvimos juntos y solo le deseo lo mejor siempre para Tom”.

La crisis entre la estrella de fútbol americano y la modelo brasileña se desató con la decisión de Brady de continuar jugando y no respetar el acuerdo que tenían que se retire para estar más tiempo con su familia. “Este es un deporte muy violento. Tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, expresó la top model brasileña a la revista Elle.

El jugador de los Tampa Bay Buccaneers, de 45 años, había anunciado su retiro de la actividad en febrero de este año. Sin embargo, tan solo dos meses después cambió su postura y optó por continuar una temporada más.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido”, dijo la empresaria al medio.

Bündchen ha sido abierta acerca de poner su propia carrera en un segundo plano mientras Brady jugaba para los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

En 2020 en una entrevista radial con Howard Stern, el deportista ya había reconocido que no todo era perfecto entre ellos y que habían logrado superar momentos difíciles.

“Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”, reconoció Brady.

En el episodio del lunes de su programa Sirius XM Let’s Go!, Brady habló por primera vez sobre este momento complicado. Afirmó que tiene que “dar todo lo que pueda al equipo” mientras enfrenta desafíos personales, después de que él y Bündchen, se separaran.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers dijo: “Creo que hay muchos profesionales en la vida que pasan por cosas que enfrentan en el trabajo y en el hogar. Obviamente, la buena noticia es que es una situación muy amistosa y estoy realmente enfocado en dos cosas, cuidar a mi familia y en segundo lugar, hacer el mejor trabajo posible para ganar partidos”

“Entonces, eso es lo que hacen los profesionales. Te enfocas en el trabajo cuando es hora de trabajar, y luego, cuando llegas a casa, te enfocas en las prioridades que están en casa. Todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo que haré. Seguiré haciéndolo mientras esté trabajando y mientras sea padre”, agregó Brady.

Y explicó que enfrentar su divorcio “frente a mucha gente” presenta otro nivel de dificultad, y agregó: “Todos tenemos nuestros desafíos únicos en la vida. Todos somos humanos. Hacemos lo mejor que podemos. Tengo padres increíbles que siempre me han enseñado la forma correcta de hacer las cosas. Quiero ser un gran padre para mis hijos y siempre tratar de hacer las cosas de la manera correcta”, continuó Brady. ”

Y para lidiar con las cosas en tu vida que tienen desafíos, debes lidiar con ellos de la mejor manera posible. Entonces, siempre quiero poder mantener la cabeza en alto dentro y fuera del campo, y voy a tratar de seguir haciendo eso mientras esté aquí”.