Polémica por la misteriosa bebida que le prepararon a Djokovic en la semifinal del Masters 1000 de París

Novak Djokovic (7° en el ranking ATP) no pudo retener su título en el Masters 1000 de París-Bercy al caer en la final con el joven danés Holger Rune (18°) 3-6, 6-3 y 7-5, pero las miradas apuntaron al serbio tras unas imágenes que se viralizaron tras su victoria en semifinales ante Stéfanos Tsitsipas.

El ex número uno del mundo debió batallar en su camino previo a la final en la capital francesa y pudo derrotar al griego en un exigente tie-break. Justamente en ese juego se desató una polémica en redes sociales con un video que muestra al fisioterapeuta de Nole, Ulises Badio, preparando una bebida especial para su jugador.

Un espectador grabó el momento exacto en el que el miembro del equipo de trabajo de Djokovic metía la mano en una mochila para sacar una botella de agua y mezclar en ella algunos ingredientes. El misterio creció cuando uno de los colaboradores detectó que podrían estar siendo grabados y enseguida se colocó de espaldas para evitar que se vea lo que se estaba preparando.

Luego, el rincón de la estrella serbia llamó a una alcanzapelotas que fue corriendo a llevar la enigmática botella amarilla a la silla del tenista, quien se encontraba descansando. Djoko agradeció el gesto y siguió hidratándose antes de retomar el partido.

Lo cierto es que el campeón de 21 Grand Slams pudo ganar su partido ante Tsitsipas luego de beber la bebida que preparó su staff. No es la primera vez que esto ocurre y ya se le ha consultado al serbio sobre la misteriosa bebida que lo potencia en cada partido. “Es una poción mágica”, dijo meses atrás alimentando aún más los rumores sobre el contenido dentro de la botellita amarilla.

En la última edición de Wimbledon, Djokovic quedó en el centro de la escena al llevarse a la boca una botella blanca que no parecía tener agua. Según el diario británico The Telegraph, no serían sustancias ilegales, sino un polvo isotónico para mezclar con agua que sirve para dar un shock de energía al deportista.

