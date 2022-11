La increíble reacción de una familia al ver a un “mono cachondo” en un safari (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sean Nicol, oriundo de Edimburgo, Escocia, estaba en el automóvil con su familia mientras paseaban en un Safari en Blair Drummond, De repente, les llamo la atención una curiosa situación.

Por: Clarín

Detuvieron el coche para mirar al animal y notaron que estaba realizando un acto sexual en solitario consigo mismo, dejando a la familia muertos de risa. El hombre compartió la escena en su cuenta de Twitter y se hizo viral a las pocas horas.

En el tweet, que ahora ha ganado más de 3,900 me gusta, Sean puso lo siguiente: “Excelente día en @BlairDrummondSP con la familia. Altamente recomendado”.

El hombre y su mujer tomaron la situación con mucho humor. La gente de Twitter acudió en masa a los comentarios con sus mejores frases sobre la situación.

6 months on and I can honestly say that I won’t forget our trip to the Safari Park in a hurry ?? pic.twitter.com/PkH1EpHyDt

— Sean Nicol (@Sean_Nicol) November 7, 2022