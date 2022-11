Juliet Lima se sacude las críticas con contundente declaración

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz Juliet Lima respondió a las críticas que recibió por parte de algunos seguidores de Instagaram, luego de que varias personas cuestionaran sus retoques estéticos.

Por Revista Ronda

A través de un reel, la venezolana se desahogo y dejó claro que los comentarios negativos sobre ella no le afectan, ya que considera que los juicios sobre su imagen son “el reflejo de lo que sienten los detractores por ellos mismos”.

“Menos mal que yo nada me lo tomo personal. Siempre entiendo que lo que me escriben es reflejo de esas personas y no de lo que yo realmente soy”, dijo en principio la criolla en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Además, la artista hizo énfasis que mientras ella informaba a su comunidad digital sobre cómo invertir el dinero, algunos internautas se fijaron fue en la apariencia de su rostro.

“O sea, yo convido el interés compuesto y sale una a decir que ‘si tienes mucho botox’… mi amor eso no es problema suyo, yo a usted no le pido plata para ponérmelo. Además, ya me toca otra vez, así que dentro de una semana va a estar sufriendo porque voy a estar (tiesa) bella y lo más importante de todo es que es mi problema”, comentó.

