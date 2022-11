Luis Eloy Añez: En modo Mundial Qatar 2022

Posteado en: Opinión

Estamos en cuenta regresiva para el pitazo y la fiesta inaugural, del “espectáculo de magia más grande del planeta”. Momentos, donde nos reconciliamos y volvemos a ser niños. Donde millones caeremos hipnotizados ante el balón de futbol, en búsqueda de un grito de gol. Momentos, en que los goles no se meten con los pies, sino con el corazón. Momentos, que son una pausa a las crisis, a nuestras diferencias, que nos recuerda que pueden venir tiempos mejores.

Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, en la mirada de muchas controversias, se prepara para albergar a las 32 selecciones, que participarán en el mundial -a disputarse desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre- y a un estimado de 1.2 millones de visitantes, equivalente a casi la mitad de su población. Ha hecho una inversión multimillonaria de 220.000 millones de USD$ –la más costosa de todos los tiempos–. para la construcción de una infraestructura futbolística de primer mundo –8 estadios futuristas-, así como la ampliación de su aeropuerto, construcción de un sistema de metro y expansión de su capacidad hotelera. La chequera catarí mostrará su musculatura, ante una audiencia televisiva estimada de 5.000 millones de personas, el evento deportivo más visto del mundo.

¿Qué significado tiene el futbol y el mundial para la humanidad?, ¿Qué trascendencia ha tenido la elección de Qatar, como sede?.¿qué paradigmas culturales vamos a encontrarnos y reflexiones podemos llevarnos de esta experiencia?.

El futbol, es vida y circo. Para muchos aficionados, un partido de futbol se puede parecer a la vida misma, a un juego del destino. Tiene un comienzo, un desarrollo, unos momentos de intensidad emotiva, con finales felices y a veces trágicos. Todo puede suceder. Es un creador de mitos, que alimenta nuestro apetito imaginario.

Ver a las tribunas abarrotadas y exaltadas, nos puede dar la impresión de lo que fueron los circos romanos. El jugador, aplaudido o abucheado, por esa multitud gigantesca, seguramente vive lo que es la psicología de las masas. El futbol, es el espectáculo que nos conecta más con los espectáculos de masas, con lo primitivo, con lo dramático y hermoso a la vez. Muchas veces con la irracionalidad y el apasionamiento, a flor de piel, que puede desencadenar en cualquier conducta extrema.

Los pueblos necesitan la inspiración de héroes. Presenciar a nuestros ídolos nacionales, juntos en acción, en plena batalla mundialista, puede significar una de las mejores experiencias de vida. En lo individual, son la inspiración a seguir el camino, a superarnos, a través del esfuerzo y la disciplina. A entender que el éxito no llega solo. En lo colectivo, más allá de ver a 11 compatriotas en búsqueda de la victoria, se genera una fuerza magnética, un reencuentro, que nos hace saber que los pueblos unidos, son más grandes que sus dirigentes y siempre serán más que sus dificultades.

La moneda catarí. El reino de Qatar, se ha visto como una moneda. La cara: uno de los países más ricos del mundo -100.000 USD $ per cápita-. Su riqueza proveniente del petróleo y del gas. Doha, su capital, deslumbra con sus rascacielos y opulencia. Son dueños de grandes equipos de futbol, entre ellos el PSG de Francia. Patrocinantes y promotores de importantes torneos deportivos a nivel mundial y mucho más. El escudo: empañado por denuncias de sobornos a miembros de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), asociado a su elección como sede de la Copa Mundial, y muchas críticas sobre su historial de derechos humanos, incluyendo el trato a los trabajadores migrantes y su postura sobre derechos de las mujeres y el colectivo LGBTQ+.

Al rojo vivo. Las primeras controversias se dieron cuando se supo, que por primera vez en la historia del mundial, la fecha elegida no tendría lugar en el verano boreal -el invierno austral-, como ha sido la tradición en todas las ediciones anteriores. Esto ha implicado, importantes cambios en la logística y los calendarios regulares de las ligas profesionales del presente año. La principal razón ha sido el caluroso clima de julio y agosto del país árabe, donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados. Cabe señalar, que esta es la primera vez que un mundial, se celebra en un país del Golfo Pérsico.

El gobierno también ha sido muy criticado por el trato y normas mínimas de seguridad, dado al millón y medio de inmigrantes, que han trabajado en los proyectos vinculados al mundial. La prensa británica BBC, ha afirmado que 6.500 de estos trabajadores, han muerto producto de las condiciones de trabajo infrahumanas. Esto –de ser cierto-, sí es una verdadera tragedia, que no tiene compensación alguna, ni moral, ni culto como justificar. Ojalá no sea olvidado. Es triste.

En declaraciones recientes, a CNN en español, el ex presidente de la FIFA el Sr. Joseph Blatter (86), quien durante su mandato (1998 – 2015), fue cuando a Qatar le fue otorgado el derecho para organizar la Copa Mundial; dijo: “Qatar es un error” y agregó que “la elección, como sede fue mala” –tarde piaste-, aunque endosó a otros la culpa. Al respecto, acotó: “Sin la intervención de última hora de Nicolas Sarkozy -presidente de Francia en su momento-, sobre Michel Platini –presidente de la UEFA a la fecha-, Qatar no habría tenido nunca el Mundial” … “Qatar es un país demasiado pequeño –2.7 millones de habitantes-. El fútbol y la Copa del Mundo, son demasiado grandes para eso”. Asimismo, afirmó que en el 2012, la FIFA modificó los criterios para seleccionar los países anfitriones, a la luz de las preocupaciones sobre las condiciones de trabajo en las obras de construcción. También, señala el medio, que el Sr. Blatter se vio envuelto en acusaciones de corrupción durante su mandato y fué absuelto, recientemente este año, por un tribunal suizo.

Embarrados. Estas referencias de sobornos y corrupción, nos recuerda al FIFA Gate (2015), cuando en un hotel de Suiza, 14 personas, entre ellas nueve asociadas con el órgano rector del fútbol mundial, fueron arrestadas y acusadas de fraude, crimen organizado y lavado de dinero, tras una investigación realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Fue un vergonzoso acontecimiento para la institución. Según la bibliografía, estos oscuros episodios y casos de sobornos, arreglos y corrupción asociados al futbol, son de muy vieja data; desde la época de Mussolini, Hitler, Franco y muchas otras. En la historia, el fútbol ha sido usado, tanto para levantar la moral de los pueblos, como para los intereses propios de los factores de poder. Pareciera que lo romántico del fútbol, se ha perdido desde hace mucho tiempo y su esencia, en esas esferas, se ha transformado en un buen negocio para pocos y opio para la mayoría. Los comités de ética y la justicia, deben ejercer un rol vigilante ejemplar y más efectivo.

Sembrando el petróleo. El emirato está utilizando este magno evento, no solo para exhibir el tamaño de su cuenta bancaria, sino también apostando al turismo como sector prioritario de su economía de caras al 2030. Quiere dar a conocer su cultura, historia e identidad. Desde las carreras de camello, uno de los deportes más antiguos del país, la cetrería -otro deporte antiguo-, sus paisajes naturales, su arquitectura y gentilicio, tienen mucho para mostrar. Qatar, al ser un país mayoritariamente musulmán, tiene reglas estrictas con respecto al alcohol, no obstante se ha dispuesto a flexibilizar sus regulaciones para el mundial y ha preparado hoteles, restaurantes y bares, con licencias especiales, para el expendio de bebidas alcohólicas. Así, los fanáticos de las 31 naciones visitantes, podrán brindar y celebrar durante su estadía. No hay nada más parecido a la inspiración que nos da el deporte, para superar nuestras diferencias y buscar puntos de encuentro. El mundo lo necesita.

Prohibido el orgullo LGBTQ. Este tema ha traído muchas preocupaciones y protestas. La homosexualidad, es ilegal en el emirato. Al respecto, el embajador del Mundial de Fútbol de Qatar, Kalih Salman, comentó recientemente, en una entrevista ofrecida a un medio de comunicación Alemán, que la homosexualidad es “Haram”, un pecado prohibido en el islam. El país tolerará a los visitantes homosexuales, pero “tienen que aceptar nuestras normas” recalcó. Estarán prohibidas las manifestaciones de afecto en lugares público.

Como señal de protesta, los capitanes de las selecciones europeas de Inglaterra, Francia y Alemania, lucirán brazaletes con los colores del arcoíris y el mensaje “One Love”, en una campaña antidiscriminatoria. El movimiento LGBTQ mundial, también ha manifestado su descontento. Seguramente vendrán más protestas.

Con el velo puesto.. Asimismo, han habido muchas críticas sobre el trato y discriminación hacia la mujer. Las mujeres cataríes –25% de la población-, aparte de no poder exhibir su piel, están muy limitadas en cuanto a sus decisiones de vida. Todo pasa por la aprobación o no de su tutor, bien sea su padre, hermano, tío o marido. Las penas por violar las normas las pueden llevar a prisión. Según un informe del Banco Mundial, no se tipifica como delito la violencia doméstica, ni la violación conyugal. En muchos aspectos, sus costumbres se han mantenido iguales a lo largo de los siglos, no obstante, ya las mujeres participan más activamente en la vida productiva de la economía, principalmente en el sector público, y asisten a la universidad. Tocará observar en silencio y respetar.

Este evento, es sin duda una invitación a abrir nuestras mentes, a que desaparezcan los prejuicios, a aprender sobre otras culturas, a hacer nuevos amigos. Son tiempos para convivir en paz.

Héroes ausentes. Como sucede en todos los mundiales, tendremos a ídolos y a grandes referentes de futbol mundial -muchos aún activos-, ausentes, por distintas razones, y pronto también descubriremos a las nuevas estrellas, que tomarán el testigo. Aquellos que nos devolverán la ilusión de lo que puede haberse perdido. De mi lista, entre los 5 que más extrañaremos están: Mohamed Salah (Egipto, no clasificó), Erling Haaland (Noruega, no clasificó) N’golo Kante ( Francia, x lesión), Paul Pogba (Francia, x lesión) y Luis Diaz (Colombia, no clasificó). Y entre los grandes equipos que brillarán por su ausencia están: Italia, Colombia, Chile y Perú. Rusia, será otro gran ausente, descalificado por la invasión y guerra contra Ucrania.

A nuestra Vinotinto, en estas fechas, también la recordamos con entrañable afecto, aunque nunca haya clasificado para un mundial y su futuro sigue siendo un enigma. Nos han regalado muchos momentos de alegría y la ilusión de que si se puede. En mi playlist de referentes, pertenecientes a nuestro panteón de héroes nacionales, quiero citar y hacer una mención especial a grandes talentos como: Juan Arango, Salomón Rondón, Tomás Rincón, José M. Rey, Wuilker Fariñez y muchos otros. A todos ellos, por inspirar a tantos jóvenes venezolanos, a perseguir sus sueños e iluminarlos en los valores que se deben seguir para alcanzar el éxito.

Nuestro cuerpo técnico tricolor –los motores y la antorcha del equipo– también merece un especial reconocimiento, por su legado, por ese trabajo de base, de muchos años, que posicionó a nuestro equipo, siempre como un gran rival a temer. Ellos son: Richard Páez, Cesar Farias, Rafael Dudamel, Carlos Saul Rodríguez, Manuel Llorens y Jeremías Álvarez. Todos extraordinarios profesionales, quienes desde sus distintas responsabilidades y periodos activos, le dieron continuidad y fortaleza al trabajo de su respectivo antecesor. ¡Gracias infinitas!

El furor de las barajitas. Quiero terminar con lo primero que nos conecta con el mundial, y es esta tradicional colección de barajitas Panini, que se cumple cada cuatro años, previo a la Copa. Son de las experiencias más enganchadoras, que nos hace sentir en modo mundial, desde que aparecen a la venta. Es ese compartir, con nuestros hijos o amigos, de vivir la emoción de los intercambios, el abrir de los sobrecitos, para ir completando el álbum, con todos los equipos e ídolos participantes. Es lo que nos vuelve a ser niños y a olvidarnos de nuestras diferencias. Nos regresa a esa infancia, cuando la vida gira en torno a un balón de futbol, que rueda persiguiendo el canto de gol. A esa euforia, cuando finalmente completas el álbum.

Debo confesar, que me pega en el alma, el pensar en tantos niños y niñas, que deambulan por nuestras calles –ni pendientes de una barajita o a lo mejor si-, harapientos, desnutridos, con un futuro pre destinado a la pobreza y una posible muerte prematura. En tantos talentos deportivos de nuestros barrios o parroquias, que se pierden por falta de recursos y de oportunidades, para desarrollarse formalmente en el deporte que los apasiona. Si está en la posibilidad de cada uno de nosotros, de hacer algo por esos niños –llámese donativo, regalo, chiva, balón en desuso, etc– esta es una extraordinaria ocasión, para hacer un pequeño gesto y mostrar la grandeza de nuestras almas. Me sumo a cualquier cruzada que quieran activar. La humanidad necesita que nos inspiremos y motivemos mutuamente. Hagamos magia y regalémosle una “sonrisa mundial”. ¡Comencemos con uno!.

@luiseloy360