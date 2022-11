El sombrío panorama económico mundial que vaticina el Fondo Monetario Internacional

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó el domingo un panorama económico mundial “más sombrío” que el mes anterior, en el que el pronóstico del crecimiento global se redujo al 2,7%.

Por RT

Según el FMI, en los últimos meses hubo un empeoramiento constante del índice de gestores de compras, el cual mide el impulso de la actividad manufacturera y de servicios, en las economías de los países miembros del G20. De los datos recogidos, el organismo advirtió que la desaceleración del crecimiento global es “cada vez más evidente”.

High-frequency economic indicators show that the slowdown in global growth is increasingly evident. See our latest Chart of the Week blog for a snapshot of the data and factors at play. https://t.co/YGDi9m8MFB pic.twitter.com/F79l7zYq0M

— IMF (@IMFNews) November 14, 2022