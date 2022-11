Esta es la tasa del “Dólar Petare”

Posteado en: Actualidad, Economía

Los comerciantes insisten en marcar los precios de los productos de acuerdo a la tasa del dólar paralelo, pese a que lo legal es utilizar la tasa BCV. El sector de Petare no escapa de esta práctica.

Por Diario 2001

El quipo de 2001 realizó un recorrido por la zona para constatar cuál de las dos tasas usan los comerciantes y a qué precio la cobran.

Zulmy Franco señaló que los comerciantes formales usan la tasa BCV y los buhoneros el paralelo. “Ayer compré unos aliños y me cobraron el dólar a Bs 12. Siempre lo cobran más caro de lo que está el paralelo porque dicen que no saben con qué precio abrirá el lunes y ellos pierden”.

Comentó que los buhoneros venden aliños, tomates, cebollas, entre otros; y frutas. “Casi ninguno tiene punto de venta, cobran en dólares o bolívares en efectivo y todos se ponen de acuerdo en los precios del dólar y de las cosas. El vuelto lo dan en dólares o en bolívares a tasa BCV. En los locales formales predomina la tasa oficial y en los buhoneros la paralela”.

Andrea Azuaje afirmó que los buhoneros trabajan con el paralelo y “lo cobran a Bs 11. Siempre me han cobrado Bs 1 de más por los puntos de venta, es la pelea diaria de toda la gente, pero compro las cosas porque las necesito”.

Expresó que los comerciantes no le dan vuelto verde cuando paga con divisas, “dan bolívares y lo que tengan para completar como caramelos y cosas de bajo costo. No hay ofertas en bolívares, pagar en dólares es más barato”.

Yuly Quintana Manifestó que en la zona predomina el paralelo, “a Bs 11 en las bodegas y en los chinos que venden víveres. Por el punto de venta cobran de más, ayer en el mercado compré frutas y me cobraron Bs 2 más, la cuenta daba Bs 9. Les dejé todo, no les compro, no pago eso. Si no hay dólares para dar vuelto, dan bolívares a tasa BCV o mercancía”.

Ilegal

Yolimar Araujo afirmó que por el sector la mayoría de los comerciantes fijan los precios por el dólar paralelo, “muy pocos cobran al BCV. En los negocios donde sacan copias cobran con el paralelo a Bs 11. Por el punto pasa bastante que cobran Bs 1 de más, no sabía que era ilegal, así no me salen promociones u ofertas”.

Comentó que al pagar en dólares los comerciantes dan a los clientes el vuelto en bolívares. “Yo pagué con un billete de $20, me quedaban $11 y me los dieron en bolívares. Me dijeron que no tenían dólares y me molesté. El BCV lo tienen los negocios y el paralelo los buhoneros que venden frutas y verduras”.

Carlos Morales indicó que en la zona fijan los precios al paralelo. “Esa tasa la usan en charcuterías y ventas de víveres. Po el punto de venta cobran entre Bs 1 y Bs 1,20 de más. Dicen si quiere lo compra si no lo deja. No hay control sobre eso”.

Vuelto

Expresó que las ofertas no llegan al consumidor. Venezuela no está dolarizada formalmente, no está decretado. “El vuelto lo dan en dólares, y bolívares más que todo. Dicen que no tienen billetes de $1 y dan cubitos. Ahorita me dieron el vuelto con 2 kilos de sal”. Recalcó que el dólar paralelo predomina en la zona, el Gobierno dice que se debe trabajar con el BCV y nadie lo cumple.