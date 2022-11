Una poderosa tormenta invernal amenaza el noroeste de Estados Unidos, la cual podría dejar alrededor de 1.2 metros de nieve, según las autoridades.

Por TV Azteca

Una poderosa tormenta invernal azotará el noroeste de Estados Unidos, la cual podría dejar una acumulación de hasta 1.2 metros de nieve, informaron las autoridades, por lo que lanzaron una advertencia a la población sobre el riesgo en las carreteras.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), el mal tiempo permanecerá por lo menos hasta el fin de semana en el noroeste de Estados Unidos, afectando principalmente al norte de Nueva York, como el área metropolitana de Buffalo, y el noroeste de Pennsylvania.

La tormenta invernal también golpeará a ciudades como Chicago y Cleveland, ubicadas en las orillas del río Michigan y Erie, la zona conocida como “cinturones de nieve de los Grandes Lagos”.

Accumulating lake effect snow continues across the snow belts well to the south of Buffalo and Watertown today. That will change this evening (Buffalo) and just past midnight (Watertown) when intense bands of lake effect snow will become oriented across these two cities. #nywx pic.twitter.com/Sbz8bbAnJQ

— NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) November 17, 2022