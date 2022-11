Murió Mickey Kuhn, el último actor sobreviviente de “Lo que el viento se llevó”

Posteado en: Deportes, Titulares

Hizo el papel de un niño en el clásico del cine de 1939 que ganó ocho premios Oscar. Falleció a los 90 años

El actor Mickey Kuhn, que interpretó a Beau Wilkes, el hijo de los personajes de Olivia de Havilland y Leslie Howard, en “Lo que el viento se llevó”, murió a los 90 años.

Kuhn falleció el domingo en un centro de cuidados paliativos en Naples, Florida, dijo su esposa Barbara a The Hollywood Reporter.

El actor tenía sólo seis años cuando apareció en “Lo que el viento se llevó” (1939), y en una entrevista de 2014 con The Washington Post, recordó cómo estropeó varias veces una escena con Clark Gable. “Mi línea fue, ‘Hola, tío Rhett’”, dijo a la publicación. “Seguía diciendo, ‘Hola, tío Clark’”. Le llevó algunas tomas hacerlo bien.

Nunca apareció en pantalla con De Havilland y dijo que no la conoció hasta que celebró su 90 cumpleaños en California en 2006. Después de eso, la llamó todos los años en su cumpleaños, le dijo al Naples Daily News en 2017.

En total, Kuhn trabajó en seis películas en 1939, incluyendo “King of the Underworld”, protagonizada por Humphrey Bogart; “Juárez”, con Bette Davis y Paul Muni; y “When Tomorrow Comes”, protagonizada por Irene Dunne y Charles Boyer.

Su currículum en la pantalla grande también incluye dos películas de James Stewart, “Magic Town” (1947) y “Broken Arrow” (1950), así como “I Want a Divorce” (1940), “One Foot in Heaven” (1941), “A Tree Grows in Brooklyn” (1945), ” El viento que busca” (1946), “Gran conquista” (1947) y “Escena del crimen” (1949).

Según The Hollywood Reporter, Theodore Matthew Michael Kuhn Jr. nació el 21 de septiembre de 1932, en Waukegan, Illinois. Él y su familia se mudaron a Los Ángeles, donde su padre trabajaría como cortador de carne para Safeway. A los 2 años, apareció ” Change of Heart (1934?), protagonizada por Janet Gaynor.

“Una señora detuvo a mi madre y dijo que Fox Studio estaba buscando bebés gemelos para una película que estaban filmando”, dijo en una entrevista de 2008 para el sitio web Films of the Golden Age.

Sus padres lo inscribieron en la Escuela Mar-Ken para niños del mundo del espectáculo y era amigo de los hermanos Darryl y Dwayne Hickman.

Él y su madre fueron al casting de “Lo que el viento se llevó”. Había “entre sesenta y ochenta niños y adultos en la oficina de casting”, recordó.

“Empecé a llorar y quería irme, pero mamá dijo que subiera y le diera mi nombre a la señora del escritorio. Si en 10 minutos no me hubieran llamado, entonces nos iríamos. Me acerqué a la dama y le dije: ‘Soy Mickey Kuhn’. Ella dijo: ‘Mickey, te hemos estado esperando’. Y luego a los demás que esperaban: ‘Gracias, hemos seleccionado el papel. Pueden irse todos’”.

El guion de “Red River” requería que Wayne lo abofeteara. “De hecho, me golpeó con el revés”, dijo Kuhn. “Me dijo que lo iba a hacer. Dijo que se vería mejor así. Lo hicimos en una sola toma”.

“Lo que el viento se llevó” contó con un multitudinario casting que se prolongó durante dos años en búsqueda de la “perfecta mujer sureña”. Para la elección de la protagonista, Scarlett O´Hara, se presentaron más de 1400 mujeres, entre las que se encontraban algunas de las intérpretes más importantes de la época. Fue el primer casting masivo y abierto de la historia, y costó unos 100 mil dólares. Sin embargo, la elegida fue Vivien Leigh, una actriz británica desconocida, que para muchos se transformó en una inesperada sorpresa por haber logrado alzarse con el papel más deseado de toda América.





Kuhn trabajó como electricista de aeronaves en Marina de los Estados Unidos durante cuatro años a partir de 1951. Después de dejar la Marina, apareció en dos películas más y algunos episodios de televisión antes de terminar su carrera como actor. Estuvo en “The Last Frontier” y “Away All Boats” y en tres episodios de 1957 de Alfred Hitchcock Presents de CBS antes de renunciar como actor.

Trabajó en la gestión de aeropuertos para American Airlines y en terminales en Washington y Boston antes de jubilarse en 1995.

El actor estaba casado con Barbara, con quien contrajo matrimonio en 1985, y tenía dos hijos.