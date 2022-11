“¡Vete Xi Jinping!”: las protestas se multiplican en China contra la política de “cero Covid-19” (VIDEOS)

Cientos de personas se manifestaron el domingo en varias ciudades de China, donde la indignación crece contra la política draconiana de “cero Covid-19” impuesta por las autoridades desde hace casi tres años.

En Shanghái, una ciudad de más de 25 millones de personas y que soportó este año un confinamiento de dos meses que provocó escasez de alimentos, cientos de personas marcharon en silencio por el centro de la megalópolis.

Según explicó un testigo a la AFP, los manifestantes mostraban hojas en blanco –un gesto que se ha convertido en un símbolo de protesta contra la censura en China– y flores blancas.

Thread/1 Massive protest happened in Ulumuqi?Xinjiang?China after more than 100 days zero-covid city lockdown. People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr — ??? Bad ? ucao (@badiucao) November 25, 2022

La policía llegó luego y los dispersó, dijo el testigo, que requirió el anonimato.

Múltiples testigos afirmaron que la policía de Shanghái, que no quiso hacer declaraciones a la AFP, se llevó a varias personas por la fuerza.

Por la noche, un periodista de la AFP constató que había en el lugar fuertes medidas de seguridad. Decenas de policías con chalecos amarillos acordonaron las calles donde se había llevado a cabo la protesta, mientras otros agentes pedían a la gente que abandonara la zona.

Horas antes, una multitud se congregó cerca de la calle Wulumuqi –el nombre en mandarín de la ciudad de Urumqi– con gente gritando “¡Xi Jinping, renuncie, renuncie!”, en una rara muestra de rechazo al presidente chino, según un video divulgado por redes sociales y geolocalizado por AFP.

En Urumqi, en la región de Xinjiang (oeste), diez personas fallecieron el jueves en un incendio. El siniestro generó indignación en las redes sociales por considerar que los confinamientos complicaron el rescate de las víctimas.

El domingo por la noche, entre 300 y 400 personas estuvieron concentradas durante varias a orillas de un río en Pekín. Algunas gritaban: “¡Todos somos el pueblo de Xinjiang! ¡Vamos, pueblo de China!”.

Tsinghua university right now?? city after city seeing protests small and large against Zero Covid policies and against excesses of Communist Party rule – every hour there seems to be a new one pic.twitter.com/7CbUtzNmjR — Emily Feng ??? (@EmilyZFeng) November 27, 2022





Periodistas de la AFP observaron a la multitud entonando el himno nacional y escuchando discursos, mientras una hilera de coches de la policía permanecía al otro lado del canal.

También se organizaron protestas en la ciudad de Wuhan, en el centro del país, donde se detectaron los primeros casos de coronavirus. Allí se manifestaron, según videos difundidos en directo en las redes sociales y geolocalizados por la AFP, una multitud de habitantes indignados.

– “Esto no es una vida normal” –

Más temprano, cientos de estudiantes de la prestigiosa Universidad Tsinghua, en Pekín, se manifestaron en el campus, según un testigo contactado por la AFP y videos publicados en las redes.

El testigo contó que hacia las 11H30 (03H30 GMT), una estudiante blandió una hoja en blanco y otras mujeres se unieron a ella.

“Cantamos el himno y la Internacional y gritamos ‘la libertad triunfará’, ‘no a los test’, ‘queremos comida’, ‘no al confinamiento, queremos libertad'”, agregó el testigo.

Videos difundidos en las redes mostraban a una multitud en el exterior del comedor universitario, reunida en torno a un orador.

“Esto no es una vida normal, estamos hartos. Nuestras vidas no eran así antes”, clamaba el orador.

Another source in #Shanghai sent me this video, taken few minutes ago: Police is making new arrests. The man here who's taken away (already in the car) is shouting "Freedom!" over and over again: pic.twitter.com/del2Gr1zLb — Xifan Yang ??? (@yangxifan) November 27, 2022

En la Universidad de Pekín, cercana a la de Tsinghua, también tuvo lugar una vigilia en memoria de las víctimas del incendio de Urumqi. Según un estudiante que participó, las protestas empezaron el sábado por la noche y se congregaron entre 100 y 200 personas.

“Oí a la gente gritar: no a los test covid, sí a la libertad”, explicó a la AFP con imágenes y videos que corroboraban los hechos.

Según otras grabaciones, hubo manifestaciones en Nankin (este), así como en Xian, Wuhan (centro) y Canton (sur), pero la AFP no pudo autentificar las imágenes.

– Hartazgo –

Las protestas se dan en medio del hartazgo de la población por la estrategia gubernamental de cero tolerancia con el covid.

‘Down with the party! Down with Xi Jinping!’ Free Xinjiang!’ pic.twitter.com/q5jwUQrz5Z — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022

China es la última gran economía que mantiene la estrategia de “cero Covid-19”, con confinamientos, extensas cuarentenas y test masivos para erradicar los focos de contagio apenas aparecen.

El domingo, China registró 39.506 contagios locales de covid-19, una cifra récord para este país de 1.400 millones de habitantes.

Tras el mortal incendio de Urumqi, cientos de personas se congregaron frente al gobierno local coreando “¡levanten el confinamiento!”, según imágenes parcialmente verificadas por AFP.

La AFP pudo verificar los videos mediante la geolocalización de puntos de referencia locales, pero no pudo determinar cuándo se realizaron las manifestaciones.

Después de las protestas, las autoridades dijeron el sábado que Urumqi “había reducido las transmisiones sociales a cero” y que restaurarían la “vida normal” en áreas de bajo riesgo de forma ordenada.

AFP