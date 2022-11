Celebró la derrota de su país frente a EEUU en el Mundial y lo asesinaron a tiros en Irán

Un iraní fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad después de celebrar la eliminación de su país ante Estados Unidos en el Mundial de fútbol, dijeron el miércoles grupos de derechos humanos.

Irán fue eliminado por Estados Unidos en el torneo en Catar el martes por la noche, generando distintas reacciones entre partidarios y detractores de régimen iraní.

Mehran Samak, de 27 años, fue asesinado a tiros después de tocar la bocina de su automóvil en Bandar Anzali, una ciudad en la costa del Mar Caspio, al noroeste de Teherán, dijeron grupos de derechos humanos.

Mehran Samak, 27 years old from Gilak ethnic minority, has been killed by Iranian security forces in Anzali, North of Iran. Poeple say that he was shot in the head when he was among cars that were beeping in celebration that the national team lost. #???? #????? #?????_???? pic.twitter.com/Tr5tk9GQrU

— Behrouz Boochani (@BehrouzBoochani) November 30, 2022