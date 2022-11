Didier Deschamps espera que alguien le explique por qué se anuló el gol de Griezmann

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que ha pedido explicaciones sobre el motivo que llevó al árbitro a anular el gol de Antoine Griezmann en el minuto 98 que habría permitido a su equipo empatar contra Túnez.

“Espero que me respondan con el reglamento. No conozco todo el reglamento y esto no me lo han sabido explicar. El árbitro silbó el final y volvió a abrir el partido. No sé si puede hacer eso. He ido a preguntar. Si alguien tiene el teléfono de Collina,…”, bromeó en referencia al excolegiado italiano que dirige el cuerpo arbitral de la FIFA.

Deschamps confirmó la decepción por la derrota, la primera que sufre Francia en un Mundial desde su eliminación en cuartos de final de 2014 contra Alemania, pero destacó que no tiene consecuencias porque Francia tenía casi asegurada la primera plaza del grupo.

El seleccionador indicó que no se arrepiente de haber introducido tantos cambios, porque lo consideraba necesario de cara a lo que aguarda a Francia y se mostró convencido de que el descanso de sus titulares tendrá frutos en el futuro.

“Si les doy descanso es porque tengo motivos. Contra Australia y contra Dinamarca gastamos mucha energía, tengo que dosificar. Con otro planteamiento puede que el resultado sería otro, pero ahora volvería a tomar la misma decisión”, dijo.

“Los que han jugado menos minutos han ahorrado energía y cuando nos midamos a nuestro siguiente rival el domingo será su cuarto partido en diez días”, señaló.

El técnico aseguró que tomó la decisión por ese motivo, para dosificar al grupo con la vista puesta a lo que tienen por delante.

Pero fue muy crítico con el juego: “Estuvimos tímidos, en retraso, con errores técnicos. Con la entrada de jugadores más experimentados hemos tenido ocasiones y hemos empatado, aunque fue anulado. No hemos logrado los objetivos”, dijo.

“Pero la clave era estar en octavos, este partido tiene que servirnos. No voy a condenar a nadie, los jugadores no están contentos y yo tampoco. Los 24 ganaron los dos primeros partidos y los 24 han perdido el tercero y necesito a los 24 para el futuro”, agregó. EFE