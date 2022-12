Polémica en EEUU: Joven rompe en llanto por tener que trabajar ocho horas diarias (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

A través de las redes sociales circula un video que se ha convertido en viral y ha despertado toda clase de comentarios, en el que se muestra a un joven trabajador de una popular cadena de cafeterías quejándose de su carga laboral.

Por Semana

El video despierta especial curiosidad porque, si bien el joven lamenta su carga laboral, posteriormente reconoce que esta es de 8 horas diarias, lo que es considerado bajo la legislación laboral de la mayoría de países como las ‘normales’.

No obstante, el joven del video expresa su impotencia por la carga laboral y lleva su frustración incluso hasta el llanto.

El video, inicialmente compartido por el joven para sus seguidores en redes sociales, fue retomado por uno de ellos, haciéndolo así más visible, y despertando entonces la polémica en las redes sociales sobre si la queja del joven podría o no tener asidero.

El joven, sobre quien se admite que además de trabajador es estudiante, se queja de tener que trabajar semanalmente 25 horas, en turnos que también incluyen todos los sábados y domingos, advirtiendo que, además de la carga horaria, que él califica como pesada, a su insatisfacción se suma la cantidad de clientes, y el reto que es lidiar con ellos.

