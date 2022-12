Los últimos tuits del periodista Grant Wahl: del elogio a Messi al asombro por la jugada preparada de Países Bajos

Pocos detalles se conocen aún sobre la muerte de Grant Wahl, el reconocido periodista deportivo estadounidense que perdió la vida luego de desmayarse en el estadio Lusail, mientras cubría el partido entre la Selección Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Por Clarín

Sin embargo, una certeza se erige entre tantas dudas: llegó a ver, al menos, el agónico empate de los dirigidos por Louis Van Gaal en el último de los diez minutos adicionados en el segundo tiempo. Eso se puede certificar gracias a una serie de apreciaciones que escribió en su cuenta de Twitter mientras argentinos y neerlandeses se disputaban la ilusión de avanzar a semifinales.

Lionel Messi -¿quién si no?- fue el futbolista que Grant creyó merecedor de su primera valoración. Sucedió a los 34 minutos, cuando Leo inventó una de esas asistencias milimétricas a las que ya nos tiene acostumbrados y habilitó a Nahuel Molina, el carrilero que definió como nueve de área para establecer el 1-0.

“Dios mío, qué pelota de Messi”, expresó Grant, preciso y conciso. Y no se olvidó de su rol de informador: “Argentina lidera”.

Haven't been a fan of Acuña in this tournament, but that was an inspired dribble to earn the penalty when he could have just laid the ball back off to Messi.

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022