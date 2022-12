Carlos Ochoa: La Ley de Comunas y el robo del pesebre

Posteado en: Opinión

En las distintas iglesias cristianas no hay acuerdo con respecto a la navidad, la fecha de nacimiento de Jesús y el culto a la virgen y a los santos, paradójicamente hay más coincidencias aunque usted no lo crea con la fé del islam que no solo reconoce a Jesús como un gran profeta, sino que también reconoce su origen divino nacido de virgen, lo que coloca a María en un lugar de privilegio para los que oran a Alá y a su profeta Mahoma.

Puede parecer extraño pero los judíos no ven nada extraordinario en Jesús, así como en su nacimiento y muerte, a pesar de ser Jesús judío como toda su familia al igual que sus primeros seguidores los apóstoles, sin embargo tienen un gran respeto por las creencias de todas las religiones, al igual que el islam y el budismo que no es una religión propiamente pero con el tiempo algunos grupos han convertido las enseñanzas de Buda en algo parecido, tenemos que recordar que esos grandes guías espirituales como Buda, Jesús y Mahoma no fundaron ninguna religión, estas aparecieron mucho después con los seguidores que crearon los “ismos”, surgiendo de esta manera y es historia, el cristianismo, el islamismo, el budismo y sus divisiones y variantes.

Este recuento que no pretende ofender en lo más mínimo a los creyentes de las creencias religiosas que he mencionado, porque cada quien está en su derecho de creer en lo que quiera, viene al caso para tratar de entender ahora que se acerca para los cristianos católicos la fecha de celebración acordada para el nacimiento de Jesús, la interrogante de ¿por qué no hay unanimidad de voluntades en las oposiciones venezolanas si todos aspiran y desean el retorno de la democracia?.

Para nada es una pregunta con una respuesta sencilla, a pesar de las exhortaciones, casi suplicas que se le hacen a la dirigencia para que unifique un plan con un relato que entusiasme y devuelva la confianza a la mayoría que ha dejado de creer en las organizaciones políticas, estas se comportan sectariamente de espaldas al país y a la república, que con la aprobación de la Ley de Consejos Comunales por parte de la Asamblea de Maduro liquida a gobernaciones y alcaldías imponiendo lo que dijeron que iban a hacer, someter a los venezolanos a un yugo de inspiración cubana y soviética, cuando la realidad ha demostrado con la desaparición de la URSS y el rotundo fracaso de la revolución cubana, que los yugos no son buenos ni para los bueyes.

El tiempo de Adviento es tiempo de regocijo, de preparación para celebrar la natividad de Jesús, lamentablemente esta navidad será muy triste para muchos hogares venezolanos en lo material, porque las dificultades y las carencias son con cada día que continúa Maduro en el poder más numerosas y complicadas de resolver, mientras la oposición se ocupa de organizarse para unas hipotéticas primarias el año próximo, Maduro mete a fondo el acelerador con la Ley de Comunas, que le permitirá cuando toquen elecciones distribuir los magros ingresos del país de acuerdo a la nueva geometría del poder, que es todo para el PSUV y las fulanas comunas y nada para el resto de los venezolanos, porque como enseñó el maestro Fidel, “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada”, que es equivalente al “exprópiese” de Chávez o como estamos en tiempos de navidad, a robarse las figuras del pesebre con San José, la virgen, el niño Jesús, la mula y el buey.