Impactante momento en que un hombre se electrocutó en la plataforma de un tren (Video)

Un inspector de boletos en India redefinió “conectarse” después de que un cable de alimentación caído lo golpeara mientras estaba parado en una estación de metro. Las impactantes imágenes de CCTV del extraño accidente están encendiendo Internet.

Por NY Post

Traducción libre de lapatila.com

El incidente electrizante ocurrió el 27 de diciembre mientras el verificador de boletos no identificado hablaba con un hombre en una plataforma del metro en la estación de tren Kharagpur Junction en el estado de Bengala Occidental, según Jam Press.

Su conversación fue interrumpida cuando un cable errante aparentemente cayó sobre el inspector, enviando una corriente de voltios atravesando su cuerpo. En el video, se puede ver que la línea eléctrica golpea la parte superior de su torso, lo que hace que su ropa se encienda brevemente mientras cae hacia atrás sobre las vías del metro.

Después de yacer inmóvil sobre los rieles durante varios segundos, la víctima logra rodar sobre su costado, momento en el que llegan transeúntes y lo sacan de las vías en una camilla.

Afortunadamente, el trabajador ferroviario sobrevivió a su terapia de electrochoque accidental a pesar de sufrir algunas quemaduras. Mientras tanto, las autoridades iniciaron una investigación sobre el percance con el objetivo de descubrir cómo se soltó el cable.



#Shocking visual: In a freak accident, a cable fell on the platform of Kharagpur station & came in contact with OHE wire then touched the head of a TTE who was standing on the same platform. While he suffered burn injuries, he is presently out of danger & undergoing treatment. pic.twitter.com/Kx8sUg2JZe

— Pooja Mehta (@pooja_news) December 8, 2022