¡Bombazo! Cristiano Ronaldo está entrenando en los campos del Real Madrid a días de decidir su futuro

Cristiano Ronaldo continua ilusionando a los aficionados del Real Madrid tras aparecer en las instalaciones de Valdebebas con el fin de continuar su preparación a días de decidir su futuro.

lapatilla.com

El reconocido periodista Fabrizio Romano fue el encargado de difundir esta información.

“Cristiano Ronaldo se ha entrenado en las últimas horas en el polideportivo del Real Madrid Valdebebas, en un campo separado Ronaldo Según lo revelado por @relevo /@hugocerezo , Cristiano solo está trabajando allí para mantener su forma gracias a la gran relación con el club, esperando un nuevo capítulo”, dijo.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch ??? #Ronaldo

As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022