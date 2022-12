Determinaron causa de muerte del periodista Grant Wahl, desvanecido mientras cubría el Mundial

Posteado en: En la Calle

Grant Wahl murió a causa de un aneurisma en el corazón que sufrió mientras cubría un partido de la Copa del Mundo el pasado fin de semana, según la autopsia realizada al conocido periodista deportivo estadounidense.

Por Infobae

La esposa de Wahl, la doctora Céline Gounder, dijo el miércoles que la autopsia fue realizada por la Oficina del Médico Forense de Nueva York.

“Grant murió por la rotura de un aneurisma aórtico ascendente de crecimiento lento y no detectado con hemopericardio”, escribió en la página web de su marido, en referencia a la pared que rodea el corazón. “La presión torácica que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ni la reanimación cardiopulmonar ni las descargas le habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionada con COVID. Su muerte no estuvo relacionada con su estado de vacunación. No hubo nada criminal en su muerte”.

Inmediatamente después de la muerte de Grant, su hermano Eric dijo que creía que el periodista había sido “asesinado”. Grant era un periodista deportivo galardonado, que había dedicado una cobertura importante a las muertes de inmigrantes en la Copa del Mundo de la FIFA, y anteriormente en el torneo había sido retrasado por usar una camiseta arcoíris en un partido. Sin embargo, Eric dijo el martes que él y su familia ahora no creen que Grant haya sido asesinado. “Ya no sospecho de un juego sucio. No fue EP [embolia pulmonar]”, escribió en Twitter.

Wahl, que tenía 49 años, cayó fulminado en la tribuna de prensa del estadio Lusail Iconic de Qatar a primera hora del sábado, durante la prórroga del partido de cuartos de final de Argentina contra Holanda. El personal de urgencias le atendió de inmediato y le trató durante 20 o 30 minutos antes de llevárselo en camilla, según informaron los periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Su cuerpo fue trasladado a Nueva York.

“Esta transición se llevó a cabo con el máximo cuidado y sensibilidad”, escribió Gounder. “Se trataba de un asunto internacional que requería la coordinación de múltiples organismos nacionales e internacionales, y contó con la plena cooperación de todos los implicados. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los implicados en la repatriación de Grant, en particular a la Casa Blanca, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la FIFA, a U.S. Soccer y a American Airlines”.

Wahl se había quejado durante el Mundial de sentirse mal. “Mi cuerpo acabó por derrumbarse. Tres semanas de dormir poco, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso”, escribió Wahl el 5 de diciembre. “Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más grave la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir cómo la parte superior de mi pecho adquiría un nuevo nivel de presión y malestar”.

Wahl escribió que dio negativo en la prueba de COVID-19 y que buscó tratamiento para sus síntomas.

“Hoy he ido a la clínica médica del centro de prensa principal y me han dicho que probablemente tenga bronquitis. Me han dado antibióticos y un jarabe para la tos muy fuerte, y ya me encuentro un poco mejor unas horas después. Pero aún así: no es bueno”, escribió.

Wahl trabajó para Sports Illustrated de 1996 a 2021, conocido sobre todo por su cobertura del fútbol y el baloncesto universitario. Después lanzó su propia página web, Fútbol with Grant Wahl, y un podcast con Meadowlark Media.

Wahl también trabajó para Fox Sports de 2012 a 2019 y fue contratado por CBS Sports en 2021 como analista y consultor editorial. Wahl escribió el libro de 2009 “The Beckham Experiment” después de que la estrella inglesa del fútbol David Beckham se uniera al LA Galaxy de la Major League Soccer y el libro de 2018 “Masters of Modern Soccer.”

Gounder dijo que se está planeando un servicio conmemorativo.