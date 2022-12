VIDEO: Rusia prepara bomba nuclear 12 veces más poderosa que la lanzada sobre Hiroshima

Click to share on Google News (Opens in new window)

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de un misil balístico intercontinental (ICBM) en un lanzador de silos, una estructura para almacenar materiales a granel, y los medios de comunicación del país lo han informado ampliamente en una aparente advertencia al oeste de las capacidades de armas nucleares de Moscú.

Por: El Diario NY

Komsomolskaya Pravda informó que el complejo de misiles Yars que se cargó en la región de Kaluga tenía una capacidad “12 veces mayor que la bomba estadounidense que destruyó Hiroshima”, en referencia al arma atómica lanzada sobre la ciudad japonesa el 6 de agosto de 1945.

El informe del medio de circulación masiva también describió algunas de las especificaciones del misil, que incluían un alcance operativo de hasta 12,000 kilómetros que puede atacar a Estados Unidos o cualquier lugar de Europa, y una carga útil de hasta 500 kilotones.

??????Loading an intercontinental ballistic missile(ICBM) of the "Yars" complex into a silo launcher at the Kozelsky missile formation in the Kaluga region. pic.twitter.com/TUayCouZlW

— AZ ???? (@AZgeopolitics) December 14, 2022