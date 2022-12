El emotivo mensaje de Ellen DeGeneres tras la muerte del DJ de su programa

La esposa de Boss, quien tenía 40 años, le dijo a la revista People que él era “la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos”.

Por BBC

Boss se convirtió en una parte integral del programa de Ellen DeGeneres desde 2014 hasta que este dejó de emitirse en mayo de este año.

DeGeneres dijo este miércoles que está “desconsolada” por la noticia.

“Tengo el corazón roto. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, escribió la presentadora de televisión en un mensaje en Twitter.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children – Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 14, 2022