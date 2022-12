¿Quieres el pasaporte estadounidense de nueva generación? Hay más ventajas para los viajeros

Click to share on Google News (Opens in new window)

Con este pasaporte modernizado es más difícil ser víctimas de un robo de identidad o falsificación. Lo llaman el “Pasaporte de Nueva Generación” o “Next Generation Passport”—NGP, por sus siglas en inglés—, y no solo tiene un aspecto completamente diferente al antiguo pasaporte electrónico “ePassport” sino que, además, cuenta con unas características únicas y especiales que aportan una mayor seguridad a la hora de viajar.

ISABEL OLMOS // EL NUEVO HERALD

El Departamento de Estado ha informado a través de sus redes sociales que “ha completado ya la transición para imprimir solo pasaportes de nueva generación”.

Se trata de una especie de libreta modernizada con nuevas tecnologías, que aumenta considerablemente la seguridad para los viajeros gracias a una página de datos de policarbonato y grabados con láser.

A partir del próximo año 2023 todos los pasaportes nuevos deberán ser de esta última generación. Las agencias de pasaportes ya están emitiendo los nuevos NGP.

La tarjeta de pasaporte también será pronto modernizada, según ha informado el Departamento de Estado.

? We have completed the transition to printing only Next Generation Passports — a modernized book with new technologies & security features like a polycarbonate data page & laser-engravings. All passport types remain valid until their expiration date. https://t.co/NSTqcWDr5J pic.twitter.com/eVRvPnmF1A

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 21, 2022