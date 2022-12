“Suelo cubrir deportes”: Reportero se hace VIRAL por quejarse al trabajar durante la tormenta invernal en EEUU

Una retransmisión en directo de Mark Woodley, un reportero estadounidense especializado en deportes, se ha vuelto viral después de que expresara lo mal que lo pasó a la intemperie en Iowa, cuando fue mandado a mediados de esta semana a cubrir la tormenta invernal más severa en muchos años.

Por RT

“Suelo cubrir deportes. Todo está cancelado aquí para los próximos días”, dijo Woodley. “¿Qué mejor momento para pedirle al de deportes que venga unas cinco horas antes de lo que normalmente se despertaría, se mantenga bajo el viento, la nieve y el frío, y le diga a otras personas que no hagan lo mismo?”, preguntó.

Cuando un presentador le preguntó desde el estudio sobre cómo se sentía, Woodley declaró con ironía: “Es absolutamente fantástico, Ryan. Ya sabes, estoy acostumbrado a estos espectáculos nocturnos que duran solo 30 minutos y, en general, en esos espectáculos estoy a cubierto, así que, uh, este es un espectáculo realmente largo. Sintonice durante las próximas dos horas para verme cada vez más y más malhumorado”.

Durante la tormenta invernal Elliot, que estos días azota al país, se han registrado temperaturas por debajo de los -20 ºC en algunas zonas. Más de 200 millones de personas, lo que equivale a cerca de dos tercios de la población, recibieron alertas debido a las condiciones meteorológicas extremas, incluidas nevadas intensas y lluvias heladas.

En medio de las severas condiciones climáticas, el reportero señaló: “Tengo buenas noticias y malas noticias: la buena noticia es que todavía siento mi cara en este momento. La mala noticia es que desearía no sentirlo”.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg

— Mark Woodley (@MarkWoodleyTV) December 22, 2022