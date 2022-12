Al menos 30 muertos y 100 heridos en un gran incendio en un casino de Camboya

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al menos 30 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas durante un enorme incendio que consumió la madrugada de este jueves un casino ubicado en la ciudad camboyana de Poipet, a 200 metros de la frontera con Tailandia.

Khieu Sopheak, portavoz del Ministerio del Interior camboyano, declaró al periódico digital AJ Cambodia que al menos 30 personas han muerto en el incendio, aunque es probable que la cifra final sea mayor.

A number of people have been killed after a fire broke out at a casino in Poipet, Cambodia.

It is reported some people fell from the building trying to escape the blaze while authorities worked to extinguish the flames.

Latest on this story: https://t.co/IYvAuDGJJN pic.twitter.com/Rvk7yPHab8

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2022