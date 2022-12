Campeona del mundo de boxeo “pela las lolas” durante entrevista para promocionar su OnlyFans (VIDEO)

Ebanie Bridges se convirtió en la protagonista de un curioso episodio en medio de una entrevista que estaba dando tras imponerse a Shannon O’Connell en su última presentación por nocaut técnico, así lo reseñó INFOBAE.

La boxeadora, que pegó el salto a la fama en medio del punto más álgido de la pandemia por coronavirus, posee un récord de 9 victorias y una derrota y es la actual campeona del mundo en la categoría semipesada de la FIB.

La australiana cuenta con un montón de fanáticos ya sea tanto por los que disfrutan de verla pelear dentro del ring como por los que la siguen por su belleza, motivo por el que se transformó en una de las personalidades más buscadas del deporte.

Aprovechando que en el momento del pesaje, los protagonistas tienen que ir con la menor cantidad de ropa posible para que no afecte en la balanza, fueron muchas marcas de ropa interior las que posaron sus ojos en ella como una ventana de mercado, sin embargo ella ya tiene su propio negocio.

En una entrevista, la australiana sorprendió tanto al reportero como a los espectadores al hacer un topless para promocionar su sitio web en Onlyfans, una aplicación en la que la persona dueña de la cuenta puede publicar cualquier contenido pero que para verlo, el usuario tendrá que suscribirse.

The interviewer was kind enough to blur this for the public, the uncensored version has been sent out to all my fans though…https://t.co/3LV38kL9Oc pic.twitter.com/jQS83ksQm0

— Blonde Bomber ?????? (@EbanieBridges) December 22, 2022