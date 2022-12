Los memes más virales del 2022: cómo el humor impregnó las redes sociales este año

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La guerra en Ucrania, Elon Musk o la bofetada de los Óscar son algunos de los asuntos que han dado pie a la creación y difusión en redes sociales de millones de memes: un toque de humor e ironía como arma de propaganda o como crítica social para desengrasar un 2022 revuelto.

Expertos consultados por EFE han recordado algunas de estas pequeñas creaciones digitales -imágenes o textos a menudo con un tono humorístico y que se hacen virales en redes durante un período breve, según la definición de la Real Academia Española- que aluden a los momentos más destacados y recordados de 2022.

Para Natalia Meléndez Malavé, del Instituto Quevedo de las Artes del Humor en España, los memes del último año se han centrado principalmente en “el mundo de la cultura” y los eventos en directo, como la gala de moda MET o el concurso Eurovisión, asuntos muy alejados del coronavirus o de discursos políticos, de los que ya la sociedad comenzó a estar “saturada” a finales de 2021.

Uno de los memes más exitosos fue el bofetón del actor estadounidense Will Smith al comediante Chris Rock en la gala de los Óscar, una imagen que dio la vuelta al mundo y lidera la lista de “Los mejores 10 memes de 2022” elaborada por la plataforma norteamericana Know Your Meme, una web que recopila datos de fenómenos en internet.

Aunque “siempre va a haber memes políticos” como “un arma para opinar de una manera impactante sobre cuestiones que preocupan”, según la experta, el contenido este año se ha centrado principalmente en otra clase de asuntos, como la muerte de Isabel II o el Mundial de Catar, que dieron lugar a numeroso contenido viral en Twitter, mientras al mismo tiempo se retransmitían en directo por televisión.

LA GUERRA Y LA INFLACIÓN

Sin embargo, los memes no se han dejado de ver influenciados por la guerra en Ucrania o la crisis económica.

El director del área gráfica de este instituto, Julio Rey, asegura a EFE que en un año político “convulso” como 2022 y con la inflación como protagonista, el usuario ha recurrido a los memes y al humor para “criticar”.

“El humor es un recurso que se revela constantemente contra la impotencia y la indefensión”, añade Rey, quien señala que gracias precisamente a las redes sociales la sociedad también ha tenido la oportunidad de “reírse” de aquellos que son “inalcanzables”.

Pero en el campo de batalla de las redes, el humor de los memes sobre la guerra de Ucrania ha tenido otro cometido: usar la comedia y la creatividad para contrarrestar las operaciones de propaganda del adversario.

Así lo explica a EFE Ivana Stradner, investigadora en el Barish Center for Media Integrity de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Argentina.

Stradner destaca el papel de los memes durante la guerra como una herramienta de propaganda y como una forma “muy eficaz” de guerra psicológica.

“La mejor manera de responder a la propaganda rusa es a través de la sátira y el humor”, sostiene la especialista, quien cita como ejemplo el meme que se hizo con Putin y sus reuniones con otros mandatarios -como el presidente francés, Emmanuel Macron- en una mesa de gran tamaño separado a gran distancia de su interlocutor.

“No hay manera de que el Kremlin responda a esos memes graciosos en los que se ve a Putin distanciándose de los invitados con una mesa enorme, pero el meme difunde rumores dañinos” sobre la supuesta paranoia del líder ruso y la salud, argumenta.

A pesar de que este año los memes se han adaptado al contexto hasta el punto de convertirse en una especie de recurso propagandístico en los momentos menos cómicos, estas ilustraciones seguirán sirviendo a la sociedad como válvula de escape para entrar con humor en 2023.

EFE