Jonathan Moly causó furor en las redes sociales con su cambio físico

El cantante venezolano Jonathan Moly fue eco de múltiples críticas en las redes sociales, tras hacer una publicación en su perfil de Instagram, donde mostró el proceso del cambio físico que logró en el transcurso del año 2022.

Por Revista Ronda

Asimismo, el intérprete de Mi niña hermosa acompañó el carrete de fotografías con el siguiente mensaje: “Como empezó mi 2022 VS como terminó? (105kg VS 85Kg). Al final, todo está en la mente, esto fue sin nutricionista, ni entrenador, ni operación, solo tomé la decisión y lo hice realidad”.

or su parte, Jonathan Moly expresó que le ayuden cuando lo vuelvan a ver de la manera en la que estaba y dijo que “Postdata: La próxima vez que esté gordo avísenme coño porque se los juro que en ese momento no me daba cuenta de lo grave que estaba”.

En este sentido, el hijo de la exreina de belleza Inés María Calero enseñó el transcurso del peso que llevó, y que construyó durante el pasado año 2022.

“Te prefiero de 105 kilos”, “Hey, yo recuerdo haber visto un video donde te colocabas el glovito en el estómago, así que, ningún ningún”, “Pero tú te pusiste u n balón gástrico, subiste un video cuando te lo pusieron ¿o no fue así?”, “No, no, no, a mí me parece que no se nota el cambio, debería de quitarse la toalla para que se note”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

