AP: Expresidente de Pdvsa habría “arrugado” en intento por ayudar al chavismo a eludir las sanciones de EEUU

El expresidente de Pdvsa entre 1994 y 1998, Luis Eduardo Giusti López, habría desistido en el intento de apoyar al régimen de Nicolás Maduro a eludir las sanciones petroleras impuestas por EEUU en 2019.

lapatilla.com

De acuerdo con información del periodista de Associated Press, Joshua Goodman, el ejecutivo petrolero “se ha distanciado de lo que parece ser un esfuerzo para ayudar a Venezuela a eludir las sanciones estadounidenses utilizando un puerto en Curazao“.

“El registro corporativo de Caribbean Petroleum Refinery ya no lo incluye como director como lo hizo en noviembre de 2022“, añadió comparando imágenes del documento con sus respectivas fechas de emisión.

Update: American oil executive Luis Giusti has distanced himself from what appears to be an effort to help Venezuela bypass U.S. sanctions using a port in Curacao.

Corporate registry for Caribbean Petroleum Refinery no longer lists him as a director as it did in Nov, 2022.? https://t.co/PDgBf5IFIR pic.twitter.com/ydWMB2DaZB

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) January 3, 2023