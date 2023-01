Apostó por Argentina campeón, Messi MVP y Francia finalista, y ahora no le quieren pagar

Posteado en: Curiosidades, Titulares

No hay partido de la selección argentina de fútbol que la hinchada no grite: “El que no salta es un inglés”. Y un inglés saltó, pero de contento, cuando vio que la apuesta de 10 libras (U$S 12) le reportaba nada menos que 15.000 libras (U$S 18.000).

Por: Clarín

Liam Manifold acertó la triple combinación de quién sería el campeón del mundo, quién el otro finalista y quién sería elegido el mejor jugador del Mundial Qatar 2022.

El hombre de 30 años apostó £10 en una combinación de apuestas en una tienda de apuestas “Coral”. Jugó el 11 de noviembre, 9 días antes del inicio del Mundial, y su probabilidad de acertar fue de 1.495 a uno.

Liam dijo que ya había decidido cómo gastar el premio después de ver que sus predicciones se hicieron realidad: Argentina campeón, Francia finalista y Lionel messi mejor jugador. Corrió a las casas de apuestas pero se encontró con una desagradable sorpresa: le dijeron que no le pagarían, cuenta el diario Mirror.

