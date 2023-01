Farruko aprovechó la agresión de Bad Bunny a una fan para reflexionar sobre la fama: “Jode a los artistas”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Por medio de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño quien ahora se congrega en una iglesia, reflexionó ante los sucesos.

En el inicio del 2023 para Bad Bunny se encuentra en medio de un escándalo, luego de que el boricua tuvo una actitud reprochable que con una fanática. El cantante le quitó el celular a una de sus fanáticas y lo lanzó al piso cuando ella intentaba tomarse una fotografía junto a él. Ante estos sucesos, el también cantante de música urbana Farruko, quien ahora está congregado en la iglesia, se refirió al respecto.

A través de su cuenta de Instagram manifestó al respecto: “Ahora que toy de afuerita veo a la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide mano en mis oraciones los pondre a unos aborrecios, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer, está cabr%$ mano, no nos damos cuenta donde estamos metidos hasta que lo ves de afuera”, fue el inicio de su mensaje.

Además, el cantante puertorriqueño agregó: “El que no te bien ‘agarrao’ emocional y espiritualmente la sobre aceptación (fama) tuesta shifla y jode a los artistas”.

“Son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y pa’ siempre. Por eso muchos terminan en ‘depre’ o quitándose la vida cuando el púbico dice fo”, concluyó Farruko en sus redes sociales.

Vale recordar que, en las imágenes se hicieran virales sobre la agresión, no quedó del todo claro el motivo de la molestia del ‘Conejito malo’, en el audio de la grabación se escucha: “te burlaste… ahí te burlaste…” aludiendo a que la fanática invadió su espacio personal.

Al mismo tiempo se escucha de fondo la voz de una mujer que critica el acto del cantante y exclama “¿En serio?”. Mientras los acompañantes del músico comentan “Hay que respetar el paso… respeten el paso…”.

Tras unas horas de la divulgación del video en las redes sociales, se conoció la respuesta del intérprete de Me porto bonito y Ojitos lindos, en la que afirmó que las personas que quieran acercarse a él para conocerlo y tomarse una fotografía tendrán toda su atención y respeto, siempre que lleguen con esa misma consigna que él tiene en práctica con su público.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme el celular en la cara lo consideraré cómo lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, fue lo que escribió Benito en su cuenta de Twitter y replicado en redes sociales por páginas de chismes.

Farruko pidió perdón por sus canciones

El cantante puertorriqueño que ha colaborado con artistas de la importancia Daddy Yankee, J. Balvin, Arcángel, De la Guetto, Pitbull, Nicky Jam, Bad Bunny, entre otros, comentó que sentía que necesitaba un cambio. Aseguro que pese a que el año 2020 fue uno de los más productivos en su carrera, especialmente gracias al éxito de ‘Pepas’, que fue tendencia en las plataformas digitales, estaba sintiendo un gran vacío en su vida.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, el año pasado gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, comentó Farruko en el concierto en Miami.

Otro de los hechos particulares de la noche fue que el cantante solicitó disculpas por canciones que ha escrito, concretamente sonó el tema que hace alegoría a las drogas en las fiestas, Pepas, pero Farruko no la cantó. “Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.