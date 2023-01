Exjefe de la agencia espacial rusa envía a presidente francés proyectil que lo hirió en Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

El exjefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, anunció el miércoles haber enviado al presidente francés Emmanuel Macron el trozo de metralla que lo hirió en Ucrania, disparada según él desde un cañón francés Caesar, suministrado a Kiev.

Rogozine, que actualmente dirige un grupo de asesores militares que prestan asistencia a las fuerzas separatistas rusas en Ucrania, resultó herido en la espalda en diciembre durante un ataque ucraniano contra un hotel de Donetsk, ciudad del este de Ucrania -bajo control ruso-, que causó varios muertos y heridos.

Rogozine aseguró que el incidente se produjo durante una “reunión de trabajo” en el restaurante del hotel.

Por su parte, la cadena de televisión pública rusa Rossia 24 afirmó que el exjefe de Roscosmos celebraba allí su 59º aniversario, con invitados y músicos.

Rogozine detalló que después del ataque fue operado en el hospital porque un trozo de proyectil se había alojado sobre su omóplato derecho.

Ardiente partidario de la ofensiva rusa en Ucrania, explicó haber escrito al embajador francés en Moscú, Pierre Levy.

Dmitry #Rogozin sent the shrapnel recovered from his body and an angry letter to the #French ambassador.

It is alleged that he had been shot by a French Caesar howitzer. pic.twitter.com/aOFbGcqyUa

— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2023