Pedófilo se citó con niña de 12 años sin saber que iría su furioso padre y sus feroces perros

A través de las redes sociales circula un video del momento en que un hombre es atacado de manera feroz por dos perros mientras se escucha la voz de un sujeto que parece ser su dueño. Sin embargo, las cosas no son como parecen, pues él no es realmente la víctima, sino una menor de edad que pudo haber caído en sus garras.

Por: El Heraldo

De acuerdo con la descripción de la grabación, el adulto la conoció a través de Internet (lo más seguro es que haya sido en redes sociales) y tras engañarla la citó en un punto para que se encontraran. Sin embargo, no contó con que la pequeña de 12 años se lo comentaría a su padre y se descubriera su macabro plan.

El presunto pedófilo llegó puntual a la cita, pero para su mala suerte se encontró con el enfurecido hombre quien se hizo acompañar por sus dos perros, quienes le obedecieron a la orden de ataque. Asustado, el probable delincuente le suplicó que los calmara, pero esto no ocurrió hasta pasado varios segundos.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Como era de esperarse los internautas que pudieron observar el video se manifestaron de inmediato y muchos sacaron sus propias conclusiones. En este caso, unos mencionaron que los perros en realidad no lo lastimaron, pues no existe rastro de sangre. Otros, mencionaron que la reacción fue equivocada, pues pudieran acusarlo de generar agresiones.

A man arranges a meeting with a 12 year old girl online.

On arrival, he is greeted by the girls father and family pets. pic.twitter.com/JokgfqxfWS

— Dr. PMS (@ps1ack) January 2, 2023