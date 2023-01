¡Atención, mujeres! Estos son los síntomas tempranos del cáncer de cuello uterino, según la OMS

Click to share on Google News (Opens in new window)

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer cervical, también conocido como cáncer de cuello uterino, es el cuarto tipo de cáncer más común entre las mujeres a nivel global.

Por Semana

También han señalado que los tipos de virus de los papilomas humanos (VPH) 16 y 18 son los causantes de casi el 50% de las lesiones precancerosas del cuello uterino “de gran malignidad”, según ha señalado el ente multilateral.

El VPH es uno de los virus más comunes que se transmiten por contacto sexual. Se estima que la mayoría de personas resulta contagiada después de empezar su actividad sexual y que cerca del 90 % consigue eliminar la infección.

En enero, la OMS conmemora el mes de la concientización sobre el cáncer cervical. Así lo dio a conocer recientemente a través de su cuenta de Twitter. Allí recordó que que este tipo de cáncer puede prevenirse y tratarse, sobre todo si una persona recibe un diagnóstico temprano.

Por ello, la OMS invitó a las mujeres y las autoridades a mantenerse informadas, hacer exámenes periódicos y vacunarse siempre que puedan.

